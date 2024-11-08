內地上月出口升12.7% 遠勝預期

汽車出口量按月放緩12個百分點

以地區劃分，10月輸往各地區的出口均有所改善。輸往東盟、歐盟、非洲和拉丁美洲地區的出口錄雙位數按年增長（見表），美國升幅由9月的2.2%擴大至10月的8.1%。進口方面，從主要生產電子產品的韓國和台灣分別按年增14.5%和15.5%。不過，從東盟的進口由9月升4.2%轉跌7.3%，而歐盟跌幅擴大至6.1%。

出口商品方面，10月集成電路、液晶平板顯示模組的數量分別按年升14.4%及16.7%，手機出口數量由9月跌2.6%轉升1.5%。同時，鋼材、鋁材數量及金額的按年升幅均有擴大，尤其鋼材出口量按年升40.9%、金額升24.4%。不過汽車出口量由9月按年升22.8%放緩至10月升11%。

進口方面，能源類別例如原油、稀土，進口量分別按年跌8.7%和跌12.5%，金額分別減少24.9%和11.6%。半導體進口量擴大至按年升12.6%，但金額跌9.4%；自動數據處理設備及其零部件金額按年升51.5%，上月增加72.5%。

分析：進口轉跌 反映內需乏力

匯豐發表報告提到，儘管10月的出口數據改善，但外部仍存在諸多不確定因素，包括近期美國選舉結果使對中國商品加徵額外關稅的風險再次出現，因此穩固國內需求可能將成為優先事項。該行預計，全國人大常委會會議將公布更多財政刺激措施細節，可能通過促進消費和投資支持內需，並解決地方政府債務風險等結構問題。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，10月出口表現強勁，其中主要原因是去年同期比較基數偏低所致。鋼鐵出口升幅擴大，以及高新技術產品出口亦由跌轉升，亦是出口改善的部分原因。至於進口由升轉跌，則可能反映內需表現仍然乏力。不少成熟經濟體的製造業有下行壓力，歐美國家對華實施貿易限制，並對部分中國廉價商品湧入表示關注，加上新當選美國總統的特朗普早前表示可能提高對華關稅，或為內地出口表現增添更多不明朗因素。

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才稱，中國出口結構逐漸轉向電子產品、船舶、電動車等高端製造業商品，例如中國已超過韓國成全球最大造船國，而且下周將舉行珠海航展。若外部沒限制，預料中國未來出口有望持續增長。