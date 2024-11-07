太子道西233號上樓書 最快下周開現樓示範單位

特朗普勝出美國大選，新地副董事總經理雷霆表示，選舉結果對本港樓市影響不大，而且特朗普曾在任期間本港樓市表現不差，加上美國上次減息後，香港有多項樓宇按揭放寬措施，對樓市及股市是「百花齊放」，目前各大新盤銷情理想，當中新地旗下豪宅單位均錄得逾千萬元成交。

太子道西233號屬單幢盤，提供75伙，2020年10月申請預售樓花，2021年9月獲批。新地代理副總經理唐錦江稱，項目大多數單位為3房或以上戶型，主打千呎4房大宅，首批會推出8伙4房單位招標，當中包括4伙頂層特色戶。項目樓書顯示，單位實用面積由375方呎兩房至1748方呎4房戶，其中3樓至17樓的標準樓層，每層設有5至7伙，共用3部升降機，而2樓、18樓及19樓則為特色戶。

101 KINGS ROAD最快下周開價

另一市區新盤、宏安地產（1243）發展的炮台山英皇道101 KINGS ROAD，樓花期長約14個月，繼日前上載樓書後，最快下周向傳媒開放示範單位，料下周開價，目標本月內開售。宏安地產執行董事程德韻表示，首批單位最少有51伙，不排除同步推出單位招標，又認為美國大選塵埃落定，只是影響樓市其中一個因素，相信選舉結果後，能夠讓觀望的買家們落實入市決定。

Blue Coast II單日沽5伙 吸金8000萬

會德豐牽頭的啟德跑道區現樓DOUBLE COAST I，單日連沽3伙，均為第3座H室，實用324方呎1房戶，成交價由557.2萬至560萬元，呎價均逾1.7萬元，共套現逾1600萬元。同區恒地（0012）等發展的天瀧，過去3日連沽6伙，最新位於第3座21樓B室，實用1085方呎3房間隔，成交價3672萬元、呎價約3.38萬元。長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，單日連錄5宗成交，共套現近8000萬元，項目自上月開售迄今累售251伙，套現達32億元，全個Blue Coast系列吸金達140億元。