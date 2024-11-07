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經濟
2024年11月7日星期四
股市最前線
大行：人大會議結果對市場影響更大 摩通：倘政策只符最淡情景 中國金融股短期內料跌
美元單日漲幅4年最大 比特幣創新高
內地10月A股新開戶創9年新高
領展上半年可分派總額升4.3%
日澳星存投資機遇 暫未有擬收購項目
傳行使發售量調整權 晶科集資額加碼
保誠首3季新業務多賺9％ 勝預期 多渠道分銷推動 全年料增長9%至13%
永明新做業務首年保費 半年升2.29倍
中海外上月合約物業銷售額升66%
超微電腦：未有呈交年度財報時間表
Nvidia市值3.43萬億美元 超蘋果
澳門政府批出十六浦新一期計劃
證監會禁止姚偉程重投業界15年
小鵬全球銷售點 明年擬拓至60國
張兆聰：特朗普上台 羅素2000受惠
港元定存匯豐卓越理財尊尚客戶7日年息見9厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：高偉電子30元料有沽壓
劉思明：人幣受壓打擊港股 炒增量政策未完全退潮
周顯：「投入」多 產出自然更多
湯文亮：新交所做了港交所的「艇仔」
上月3盤1633伙批預售 10個月最多 新世界等港島南岸5期佔825伙最矚目
太子道西233號上樓書 最快下周開現樓示範單位
華置等招標放售坪輋近240萬呎農地
太古城特色戶1970萬沽 39年帳賺14倍
高力香港李婉茵：政府千億北都收地 發展須交通配套
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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大行：人大會議結果對市場影響更大 摩通：倘政策只符最淡情景 中國金融股短期內料跌
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