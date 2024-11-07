超微電腦：未有呈交年度財報時間表

指管理層或董事沒欺詐行為

安永此前對超微電腦的內部控制、董事會獨立性，以及會計操作提出重大擔憂，並表示不願與其財務報表扯上關係。自5月以來，超微電腦就未提交過經審計的報告。不過該公司周二表示，一個特別董事會委員會對其會計問題的調查，發現「沒有證據證明管理層或董事會存在欺詐或不當行為」。

根據該公司周二公布截至9月底的第一財季未經審計初步報告，其季度銷售額介乎59億至60億美元，低於該公司此前介乎60億至70億美元的預估，儘管最新銷售額範圍，與去年同期相比的升幅仍高達1.8倍。超微電腦預期，第二財季銷售額介乎55億至61億美元，遠遜於分析師預期的67.9億美元，其股價周二盤後挫16%，昨早段跌25%。

股價早段跌25%

超微電腦近期股價大起大跌。今年初由於市場熱捧AI企業，令該公司股價持續攀升，並在3月獲納入標普500指數。不過在3月股價創歷史高位後，超微電腦的問題接踵而來。一名前僱員於4月向聯邦法院指控其涉嫌誇大收入，沽空機構興登堡又於8月向其狙擊，聲稱其涉嫌會計操縱。超微電腦其後宣布延遲提交截至6月底的會計年度報告，據稱美國司法部已向該公司展開調查。超微電腦股價已較今年3月高位重挫逾75％。