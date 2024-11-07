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經濟

日澳星存投資機遇 暫未有擬收購項目

【明報專訊】領展（0823）自2023年發起「領展3.0戰略」，多次提到引入更多資本伙伴合作。昨日業績會上再被問到進展時，行政總裁王國龍強調，對於領展3.0戰略計劃「一直做緊嘢，希望不久將來可講多啲」，大家可以「睇到嘅係人手喺過去數月一直增加，一直做準備工夫，希望快有好消息同大家分享」。他又認為，日本、澳洲及新加坡存在投資機遇，因該等市場投資風險較低，而且流動性較強，惟目前未有擬收購項目可透露。

稱領展3.0戰略「一直做緊嘢」

領展主席歐敦勤（Duncan Gareth Owen）亦指出，3.0計劃好清晰，領展希望與不同的資本伙伴合作，容許領展收購或與伙伴一齊合作投資資產。以往領展一直專注在零售板塊，另在過往5年則投資在其他地產板塊，均獲得非常成功及強勁表現。未來會繼續審慎看待所有營運中的資產，新計劃由首席投資總裁宋俊彥（John Saunders）帶領，現時正堅定地工作，包括引入新房地產投資者。

談及今年2月向內房萬科（2202）收購上海七寶領展廣場一事，王國龍表示，廣場由萬科、領展各持有50%時，原由萬科旗下的印力負責管理，在收購後已由領展開始全權管理，令物業可應用到領展的營運經驗，提升商場表現等。

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