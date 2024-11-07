美元單日漲幅4年最大 比特幣創新高

港掛牌虛幣ETF急升

比特幣創新高，主要憧憬美國對加密貨幣的潛在監管放寬，昨日多隻比特幣ETF受追捧（見表）。

事實上，上一次特朗普擔任美國總統期間，曾將加密貨幣視為對美國金融穩定構成風險，但如今他自我定位為去中心化金融的捍衛者，又推出自己的非同質化代幣（NFT）系列，更聲稱反對現任政府的「越權行為」。競選期間，特朗普與他的團隊就曾承諾對加密貨幣採取比民主黨更自由的態度，例如他不會允許創建CBDC（數位美元），以免限制美國人的財務自由；特朗普更曾表示將建立比特幣戰略儲備，在他領導下的美國政府將不再出售比特幣，並將長期持有比特幣。他還提及，美國將成立專門負責加密貨幣政策的特別工作小組——比特幣和加密總統顧問委員會，以及撤換現任SEC主席Gary Gensler等。分析認為，特朗普以競選承諾必兌現見稱，因此有理由相信他之前提及過的政策在其上任後逐步得到實施，此將為比特幣和其他加密貨幣的價格上漲提供了強大的支持。