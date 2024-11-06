連方I屆現樓 擁三港鐵線地利

明報記者 趙頌明

攝影 賴俊傑

位處醫局街233號的連方I，屬單幢式設計，提供158個單位，間隔涵蓋開放式至3房設計，單位實用面積232至547方呎，當中開放式戶型佔全盤接近一半，所有單位樓層高度達3.5米。

涵蓋開放式至3房 樓層高3.5米

單位景觀方面，C、F室屬一房戶，以及D、E室大開放式戶均向東北，望區內樓景及遠眺畢架山；至於B、G室兩房及一房戶位於樓盤兩側，睡房向東北，享受同一景觀。至於A、H室大開放式戶，及B、G室兩房及一房戶的客飯廳，均向西南方，主要遠望海景及通州街至南昌一帶市景。

部分單位可遠望海景

今次介紹的26樓E室附裝修及家具示範單位，為大開放式戶型（Studio Plus），實用面積266方呎，連38方呎三合一露台，單位向東北，望區內樓景及畢架山景；大門兩旁分別為開放式廚房、浴室，大廳呈曲尺形設計，設計師利用高樓底優勢，度身訂做一體式家俬，明顯分隔上方寢區，下方打造多功能空間，可放置書枱及衣櫃，成為工作間及衣帽間。

樓梯內設收納櫃，天花位置冷氣機下方，亦預留收納空間。單位玄關附設鞋櫃，鞋櫃上方配置創意門板，讓住戶按個人喜好DIY擺放裝飾及物品。

可打造閣樓 變身私人小天地

另一附裝修及家具示範單位，為26樓H室開放式戶型，實用面積232方呎，是樓盤入門單位；設計師同樣善用特高樓底優勢，以一體化複合式家俬打造閣樓，上方空間可作雙人寢區，牀邊及牀下均設收納位置，下方配置L形梳化，分隔舒適空間。

至於26樓G室1房戶，實用面積293方呎，向西南方，與廚房旁的窗戶呈對流設計，而浴室位於房間內。

■有片睇

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