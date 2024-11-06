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經濟

香港地產

本月7新盤擬登場 共涉1947伙

【明報專訊】10月新盤交投市况回勇，全月整體一手成交錄近3000宗，而市場期待本周美國總統大選及議息結果、並普遍預期有機會進一步減息之際，預計發展商推盤意欲仍然積極，據本報統計，本月有機會登場的新盤有7個、涉約1947伙，並繼續由市區盤作主導，其中上月賣到滿堂紅的新地（0016）啟德天璽‧天，料最快本月推出第2期。至於新界新盤，焦點落在永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路雲向，項目提供765伙，為伙數最多的全新盤。

101 KINGS ROAD突擊上載樓書

可留意是，一向新供應不多的港島區，本月將有3個單幢盤推出，當中宏安地產（1243）炮台山英皇道101 KINGS ROAD，經過一輪軟銷後，昨晚突擊上載樓書，有望日內開放示範單位；項目地盤前身為成報大廈，屬舊契項目，最大賣點是鄰近港鐵炮台山站，提供251伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積204至1291方呎，其中兩房標準戶有132伙或53%，一房單位有60伙或24%，三房標準單位提供44伙或18％；另設住客會所 。

至於新地分兩期發展的啟德天璽‧天，發展商上月推出第1期，進行4輪銷售均即日沽清價單發售單位，迄今累售約870伙 （包括招標單位）、套現突破100億元後，新地着手部署推出項目第2期，有望「短期再會」；今期涉及584伙，位處第1座及第2座，料短期可獲批預售樓花。

新地稱，天璽‧天2期申請預售進度理想，售價方面將有上調空間；另同系與會德豐地產合作的何文田太子道西233號項目，今日公布最新銷售部署。

新地會德豐太子道西項目公布部署

新界區方面，永泰地產旗下上水粉錦公路雲向，樓花期長約28個月，樓盤已取得預售樓同意書，並已公布樓書，預料短期公布首推單位開價；項目提供765 伙，單位實用面積由196至868方呎、屬開放式至3房設計。發展商表示，項目距離港鐵上水站約10分鐘步程，定價將參考東鐵沿線地區如沙田、大圍等新盤。

雲向賣點是毗鄰香港哥爾夫球會，部分單位景觀會面向高球場，惟樓書亦有提及，日後的高球活動或影響住宅，如高球可能跌入樓盤或對周邊環境造成影響。

相關字詞﹕天璽‧天第2期 101 KINGS ROAD 雲向 新盤

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