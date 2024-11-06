意花園銀主盤2080萬售 7年貶值54% 4房間隔曾作示範屋 實用呎價1萬

明報記者 林尚民、歐陽慧恩

資料顯示，上述意花園洛蔓大道雙號屋，實用1938方呎、4房4套連士多房間隔，另連1290方呎花園、521方呎天台及車庫等，上月底以2080萬元易手、實呎10,733元，買家以海外註冊公司名義購入。上述洋房原業主於2017年10月以4530萬元一手購入，其後4年曾抵押物業逾10次，終淪為銀主盤，及後曾於2022年5月在拍賣場上以3130萬元、實呎16,151元拍賣出，惟交易最終沒有成交，並在市場上再放售。換言之，物業成交價較原業主7年前購入價，低2450萬元或54%；另比物業兩年前的拍賣價，低1050萬元或34%。

貝沙灣3房2080萬沽 重返14年前價

多個市區豪宅屋苑均錄得二手蝕讓，薄扶林貝沙灣6期第6座極低層單位，實用1126方呎3房1套連士多房間隔，以約2080萬元易手、實呎18,472元，對比同座同類單位過往成交，成交價重返約2010年水平；原業主於2020年以3100萬元連車位購入，由於今次未出售車位，扣除屋苑車位價值約200萬元計，估計帳面蝕約820萬元或26%，連使費估計實蝕約1000萬元或三成。

另市場消息稱，九龍塘畢架山一號第15座中層單位，實用1451方呎4房1套連工人套間隔，以約3680萬元連車位易手、實呎25,362元；原業主於2014年以4200萬元連車位購入，持貨10年，帳面蝕約520萬元或12%，若連同稅項和其他使費，有可能實蝕約780萬元或19%

此外，據代理消息指出，樓齡約4年的港島半山區樓盤半山捌號，錄得中層單位成交，屬實用面積202方呎開放式間隔，以480萬元易手、實呎23,762元；原業主於2020年以685.67萬元一手購入，帳面蝕逾205萬元或30%，連同稅項和其他使費，有可能實蝕約235萬元或34%。

匯璽中層1房呎售1.88萬 業主料蝕三成

美聯高級區域營業董事錢永就表示，南昌站匯璽3期第3B座中層單位，實用350方呎1房間隔，以660萬元成交、實呎18,857元；紀錄顯示，單位對下數層同類中層E室，今年3月曾以700萬元成交，即是次成交比逾半年前低40萬元或6%；原業主於2019年以930.2萬元一手購入，帳面蝕逾270萬元或29%，連同稅項和使費料實蝕約310萬元或33%。