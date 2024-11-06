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經濟
2024年11月6日星期三
股市最前線
蘋果概念股領漲 恒指升逾400點 3周首二萬一以上收市 滬深股指均升逾2%
彭博：蘋果擬進軍智能眼鏡
WSJ：內地今年無「大招」刺激經濟
財新10月服務業PMI升至52 勝預期
瑞銀：倘特朗普勝選加關稅 中國或出台政策減影響
融創據報重組境內債 4方案包括大幅削債
港上月PMI升至52.2 年半新高 連續兩月擴張 新訂單量回復增長
永利澳門首3季EBITDAR升29%
易志明：三跑啟用 應吸引航企增航點
英CMA有條件批准Vodafone合併3英國
大酒店：港半島酒店上季平均房租跌兩成
3創辦人退休 行健資產管理將重組
波音勞資達協議 罷工結束 未來4年加薪38% 股價早段續跌
美上月非製造業指數 見逾兩年高
沙特阿美上季少賺15% 派息維持310億美元
張兆聰：通威走勢特強 隨時再向上突破
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
姜靜：英鎊中長期仍看好
技術取勝：百勝中國418元沽壓大
《鄭裕彤傳》內地發布會 鄭志剛太太現身
劉思明：博大市完成調整 可投資ETF捕捉升浪
周顯：「蠢子」掘光社會老本
湯文亮：負資產數目 如何大幅度降低?
意花園銀主盤2080萬售 7年貶值54% 4房間隔曾作示範屋 實用呎價1萬
金巴倫道屋地放售 意向價3.88億
本月7新盤擬登場 共涉1947伙
本地家族1.8億 購ST.GEORGE'S相連戶
佳兆業中環中心總部放售 叫價5億
連方I屆現樓 擁三港鐵線地利
自設行人天橋連接同系樓盤
中銀：三成私銀客來自內地東南亞
澳元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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蘋果概念股領漲 恒指升逾400點 3周首二萬一以上收市 滬深股指均升逾2%
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