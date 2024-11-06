沙特阿美上季少賺15% 派息維持310億美元

【明報專訊】由於油價下滑，加上煉油業務的毛利下跌，沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）（沙特：2222）第三季利潤按年下跌15%至276億美元，但仍將維持310億美元的季度股息。派息金額高於季度利潤，而該公司的自由現金流只有219.9億美元，低於股息總額。這家由沙特政府持有多數股權的公司，迄今保持全球企業最大規模的派息，而這正是沙特政府重要的收入來源。但愈來愈多迹象顯示，沙特阿美的盈利已不足以支撐高昂股息，為其資產負債表帶來壓力，令外界關注其巨額股息可維持多久。彭博社指出，今年迄今，沙特阿美透過債務融資，已支付932億美元的股息，而同期其自由現金流僅為637億美元。換言之，沙特阿美每天要燒掉超過1億美元的資金，為股東提供回報。