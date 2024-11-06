美上月非製造業指數 見逾兩年高

摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson指出，由於投資者可能會在美國大選後放下緊張心情，錯失恐懼（FOMO, Fear Of Missing Out）的情緒將會出現，令標普500指數有望在今年底前繼續攀升，從上周五收市的5728點，再漲5%至6000點水平並非不可能。

他指出，大選後塵埃落定，如果市場沒有太大的恐慌情緒，並對前景感覺良好，標普500指數可能會升至6000點，甚至漲至6100點水平。但他認為今年「在任何情况下」都不會突破6100點，理由是估值過高，而市盈率增長目前看來也不大可能在2025年前加速。

大摩：標指或升至6000點

隨着大型科技股攀升，標普500指數繼去年上漲近25%後，今年已上漲約20%。高盛策略師表示，美股未來12個月內不大可能落入熊市，經濟復蘇將繼續支撐大市。由Andrea Ferrario領導的高盛研究團隊指出，就算考慮到美國大選帶來的風險，美國股市跌超過20%而構成熊市的可能性亦只有18%。

高盛的報告指出，儘管市場對美聯儲未來減息的幅度存在疑慮，加上美國大選的不確定性，令美國國債孳息率近期上漲，但只要經濟持續增強，股市應能夠消化更高的債券孳息率。不過高盛警告，美國大選之後，美股有可能出現劇烈波動。

（綜合報道）

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