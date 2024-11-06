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波音勞資達協議 罷工結束 未來4年加薪38% 股價早段續跌

【明報專訊】波音（美：BA）最大工會的會員，周一投票同意接受新的勞工合約，結束逾7周的罷工，為波音恢復生產掃除障礙。代表波音約3.3萬名工人的國際機械師和航空航天工人協會（IAM）表示，約59%參與投票的工會會員，投票支持新協議，其內容包括工人未來4年加薪38%、獲發1.2萬美元的簽約獎金，以及波音提高退休金供款。波音股價早段仍要跌約1%。

波音此前兩度提出的勞工合約建議，都被工會會員否決，最新協議接近滿足了工會最初提出的4年內加薪40%要求。根據最新協議內容，波音在美國西北地區的機械師在4年合約期滿後，平均年薪將達119,309美元，較此前合約平均年薪高出約43,700美元。Jefferies分析師估計，波音的薪酬成本將在4年內上漲11億美元。

分析：薪酬成本4年內漲11億美元

波音工人最快於周三重返位於華盛頓州、俄勒岡州及加州的工廠。不過為波音生產最暢銷的737機型，以及其他飛機的工廠，可能需要數周時間才能重新運作。

工會領袖霍爾登（Jon Holden）表示，超過2.6萬名工人參與了投票，「這是一場勝利。我們堅定自信，我們贏了。現在我們的任務是重返工作崗位」。8月才接任波音行政總裁的奧特伯格（Kelly Ortberg）發表聲明，讚揚雙方達成協議，指「過去幾個月對我們所有人來說都很困難，但我們都是同一個團隊的一部分，我們只有通過傾聽和共同努力，才能向前邁進」。

派出勞工部官員協助談判的美國總統拜登，祝賀雙方在美國大選前夕達成共識，並指良好的勞工合約，是「美國經濟發展的關鍵」。作為美國最大出口商，波音對美國經濟具有重大貢獻。不過路透社引述兩名知情人士稱，預計復工後，737 MAX的每月產量，仍將在一段時間內在個位數徘徊，遠低於罷工前設定的每月38架目標。由於停工多時，部分工人可能需要重新訓練。若要達到產量目標仍需一段時日。

復工初期737 MAX產量遠遜目標

自9月13日開始罷工以來，波音737 MAX、767及777飛機陷入停產，令波音財務壓力持續增加。標準普爾此前警告，若波音的現金餘額低於100億美元的目標，波音將失去投資級別的信評。截至9月底，波音擁有的現金及有價證券價值105億美元。

標普目前給予波音的信用評級為「BBB-」，是最低的投資級別，並被納入負面觀察名單，意味其存在評級下降的風險。單在今年頭3季，其自由現金流出約100億美元。路透社引述分析師的估計，罷工使波音每日損失1億美元的收入。雖然波音此前已透過增發股票，籌集超過240億美元資金，避免了信用評級可能被下調至垃圾級別的情况，但該公司尚未擺脫困境。

即使在今次罷工前，波音的產量已遠低於目標。今年1月初，一架波音737 MAX 9客機發生半空「甩門」事故，導致美國聯邦航空管理局（FAA）限制其產量，以促使其解決飛機質量問題。波音預計，即使工廠重啟，明年上半年仍將繼續消耗現金。為減少現金流失，波音此前宣布將裁員一成（約1.7萬人）。

被問及是否憂慮工人面臨裁員，霍爾登表示，裁員是短視之舉，由於波音仍積壓約6000架飛機的訂單，讓工人重返崗位才是最重要。波音復產，也令大量波音供應商鬆一口氣。波音此次停止向供應商接收新零件，供應商若不停產，就要斥資維持生產，並承擔不斷增加的庫存成本。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕737 MAX 復工 加薪 結束 罷工 波音

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