英CMA有條件批准Vodafone合併3英國

要求8年內大規模投資英網絡

CMA就此潛在合併交易成立了調查小組，初步發現該合併可能會導致價格上漲，同時損害移動虛擬網絡運營商的地位。為此，CMA昨日發布《補救措施工作文件》（Remedies Working Paper），要求Vodafone和「3英國」在未來8年內大規模投資英國網絡，並承諾保留部分現有的移動資費和數據計劃至少3年。CMA將在12月7日前做出最終決定。

長和於新聞稿回應稱，Vodafone英國與3英國將詳細研究CMA的工作文件。根據CMA昨日公布的內容，公司相信這是為合併獲批鋪路。長和又指出，該文件看似是一個平衡方案，既確保合併公司的投資計劃得以全面且快速實行，又釋除CMA的疑慮。然而，整個過程都要保持平衡，雙方提供了廣泛的補救措施，包括其未來的網絡部署會完全在監管下進行。

長和表示，公司將繼續積極與CMA合作，以釋除其疑慮，爭取讓合併建議獲得通過。