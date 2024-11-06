融創據報重組境內債 4方案包括大幅削債

報道引述消息表示，公司提出4個方案供債權人選擇。方案一為折價現金清償，以公司近期港股配售所獲現金中約8億元清償約50億元人民幣債務，清償價格約為債券面值的15%。

現金清償方案

可收回票面值15%

方案二為轉股，轉股標的為融創在香港上市的股票，轉股價格設在每股8至10港元，轉換為3億至4億股公司港股；方案三為通過設立信託等形式作債務置換，以應收帳款回款收益作為來源，預計4年內完成償付；方案四為留債，展期9.5年，期間利息統一降為1厘，擬於第5年起逐步償付本金。

債權人可在上述4個方案選項中作出選擇，但因每種選項的額度有限，最終不一定能滿足債權人的偏好。知情人士稱，上述方案仍在初期階段，最終方案存在變數。

前日，內地已有消息傳出指融創中國就其境內債務重組計劃與持倉較大的投資者溝通，並計劃在方案中增加轉股選項，融創中國預計11月底出爐境內債二次重組最終版方案，若方案順利落地，融創有望成功削減超過50%的境內債務，而且5年內暫無兌付壓力。

10月合同銷售增54%

股價昨升逾一成

另外，融創昨日收市後公布10月份合同銷售金額約73.3億元、按年升53.99%，合同銷售均價每平方米3.92萬元。融創昨日收報3.17港元，升10.8%，成交額25.94億港元。