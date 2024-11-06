瑞銀：倘特朗普勝選加關稅 中國或出台政策減影響

或導致供應鏈轉移其他地方

汪濤昨日於港交所（0388）「香港交易所ETF峰會2024」上指出，另一個情况為特朗普勝出，並僅對中國商品分階段微收60%關稅，此情境將會拉低中國GDP增長1.5至2個百分點，而中國支持政策將會對令相關GDP減幅收窄至1個百分點。她提到，企業將不會待關稅實施後才作應對行動，相信他們將會減少投資，以及將供應鏈轉移到其他地方，據瑞銀近期對企業的調查，亦顯示相似的意見反饋。

汪濤提到，上月底政治局會議首次將穩定房地產市場為目標，但關鍵點為內地去庫存需要多少資金，而根據瑞銀估算，大約需要3萬億元（人民幣，下同）才可令全國80城的庫存量，回到正常的水平；另外，汪濤提到2015至2018年內地透過地方政府債券置換超過12萬億元，若最終內地政府公布單次增加較大規模債務限額金額僅得6萬億元，會略為令市場失望，而超過10萬億元的話則為意料之外。