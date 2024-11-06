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經濟

財新10月服務業PMI升至52 勝預期

【明報專訊】財新公布，10月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）按月升1.7個百分點至52，為近3個月最高，亦勝市場預期的50.5。此前國家統計局公布的服務業PMI按月升0.2至50.1，重回擴張區間。財新分析，目前就業市場壓力仍大，物價水平低迷，中央增量政策在擴內需、促就業方面的效果值得密切關注。

供需擴張速度均加快

從財新中國服務業PMI的分項數據看，10月供需擴張速度均有加快，其中新訂單指數在擴張區間上升。受訪企業表示，潛在需求和市况改善，支撐新業務量增長。當月新出口訂單指數在擴張區間稍為回落，不過外需仍略優於總需求。

同時，服務業就業連續兩個月擴張，但10月擴張速度放緩。新訂單增速快於企業用工擴張速度，導致當月積壓工作量增加達到7月來最高。

另外，10月投入品價格指數仍高於榮枯線，但為7月來首次回落，降至長期均值以下。數據反映，原料和能源價格持續上漲，但部分企業下調員工工資以緩和成本壓力。當月銷售價格指數從收縮區間微升至臨界點，顯示市場銷售價格有降有升，互相抵消。

隨着服務業市况改善，企業信心亦由低位回升。10月份服務業經營預期指數在擴張區間升至6月來新高，但仍低於長期均值，部分企業仍對增長前景感到擔憂。

財新：就業市場壓力大物價低迷

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月底以來，一系列增量政策陸續推出。從財新中國製造業及服務業PMI各項數據來看，市場需求止跌回穩，樂觀情緒有所恢復，政策效果開始顯現。不過，目前就業市場壓力仍大，物價水準依然較低迷，增量政策在擴內需、促就業、保民生等方面效果如何，值得密切關注。此外，2024年全球經濟增長目標的實現，有賴於居民消費需求的持續恢復，在更大範圍內以更大力度增加居民可支配收入，亦應成為增量政策發力點。

相關字詞﹕內需消費 就業市場 中國經濟 財新服務業PMI

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