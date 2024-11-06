明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

彭博：蘋果擬進軍智能眼鏡

【明報專訊】彭博社引述消息人士稱，蘋果（美：AAPL）去年發布虛擬頭戴裝置Vision Pro後，正研究進軍智能眼鏡市場，公司內部開始研究現有市場產品。

報道表示，蘋果公司上周啟動代號為「Atlas」的計劃，收集蘋果員工對智能眼鏡意見，有關研究由隸屬硬件工程部門的產品系統質量團隊牽頭，並計劃未來設立更多焦點小組。蘋果公司的代表拒絕置評。

蘋果概念股急升 舜宇漲14%

報道指出，蘋果開發新產品時，通常會以內部秘密團隊的形式收集員工意見，而非直接和消費者互動，以確保計劃保密。消息帶動蘋果概念股向上，高偉電子（1415）收市升13.86%；舜宇（2382）升14.35%，為升幅最大藍籌；瑞聲科技（2018）及比亞迪電子（0285）均升逾6%。

報道提到，今次研究顯示，蘋果有意推出一款更輕便、價格更親民的智慧眼鏡，進一步普及擴增實境（AR）技術，料智慧眼鏡項目處於早期階段，距離發布產品還需幾年時間。

蘋果於智能眼鏡市場面對不少競爭對手，包括Meta（美：META）及Snap Inc.（美：SNAP）今年亦已推出AR眼鏡，Meta與Ray-Ban合作推出的智慧眼鏡系列，用戶可透過眼鏡聆聽音樂、接聽電話、與AI助手互動，甚至拍攝照片和影片。此外，Google亦早於2013年曾推出Google Glass，不過最終於2015年停產，但及後仍有相關研究。

相關字詞﹕智能眼鏡 Vision Pro 印尼 蘋果公司

上 / 下一篇新聞

蘋果概念股領漲 恒指升逾400點 3周首二萬一以上收市 滬深股指均升逾2%
蘋果概念股領漲 恒指升逾400點 3周首二萬一以上收市 滬深股指均升逾2%
WSJ：內地今年無「大招」刺激經濟
WSJ：內地今年無「大招」刺激經濟
財新10月服務業PMI升至52 勝預期
財新10月服務業PMI升至52 勝預期
瑞銀：倘特朗普勝選加關稅 中國或出台政策減影響
瑞銀：倘特朗普勝選加關稅 中國或出台政策減影響
融創據報重組境內債 4方案包括大幅削債
融創據報重組境內債 4方案包括大幅削債
港上月PMI升至52.2 年半新高 連續兩月擴張 新訂單量回復增長
港上月PMI升至52.2 年半新高 連續兩月擴張 新訂單量回復增長
永利澳門首3季EBITDAR升29%
永利澳門首3季EBITDAR升29%
易志明：三跑啟用 應吸引航企增航點
易志明：三跑啟用 應吸引航企增航點
英CMA有條件批准Vodafone合併3英國
英CMA有條件批准Vodafone合併3英國
大酒店：港半島酒店上季平均房租跌兩成
大酒店：港半島酒店上季平均房租跌兩成
3創辦人退休 行健資產管理將重組
3創辦人退休 行健資產管理將重組
波音勞資達協議 罷工結束 未來4年加薪38% 股價早段續跌
波音勞資達協議 罷工結束 未來4年加薪38% 股價早段續跌
美上月非製造業指數 見逾兩年高
美上月非製造業指數 見逾兩年高
沙特阿美上季少賺15% 派息維持310億美元
沙特阿美上季少賺15% 派息維持310億美元
張兆聰：通威走勢特強 隨時再向上突破
張兆聰：通威走勢特強 隨時再向上突破
港元定存南商7日年息見6.8厘
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：英鎊中長期仍看好
姜靜：英鎊中長期仍看好
技術取勝：百勝中國418元沽壓大
技術取勝：百勝中國418元沽壓大
《鄭裕彤傳》內地發布會 鄭志剛太太現身
《鄭裕彤傳》內地發布會 鄭志剛太太現身
劉思明：博大市完成調整 可投資ETF捕捉升浪
劉思明：博大市完成調整 可投資ETF捕捉升浪
周顯：「蠢子」掘光社會老本
周顯：「蠢子」掘光社會老本
湯文亮：負資產數目 如何大幅度降低?
湯文亮：負資產數目 如何大幅度降低?
意花園銀主盤2080萬售 7年貶值54% 4房間隔曾作示範屋 實用呎價1萬
意花園銀主盤2080萬售 7年貶值54% 4房間隔曾作示範屋 實用呎價1萬
金巴倫道屋地放售 意向價3.88億
金巴倫道屋地放售 意向價3.88億
本月7新盤擬登場 共涉1947伙
本月7新盤擬登場 共涉1947伙
本地家族1.8億 購ST.GEORGE'S相連戶
本地家族1.8億 購ST.GEORGE'S相連戶
佳兆業中環中心總部放售 叫價5億
佳兆業中環中心總部放售 叫價5億
連方I屆現樓 擁三港鐵線地利
連方I屆現樓 擁三港鐵線地利
自設行人天橋連接同系樓盤
自設行人天橋連接同系樓盤
中銀：三成私銀客來自內地東南亞
中銀：三成私銀客來自內地東南亞