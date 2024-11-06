明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

蘋果概念股領漲 恒指升逾400點 3周首二萬一以上收市 滬深股指均升逾2%

【明報專訊】財新中國10月服務業PMI好過市場預期，內地及本港股市齊齊做好。A股三大指數升2%至4%；港股在A股急升帶動下，亦以全日最高位21,006點收市，升439點或2.14％，收市企穩21,000點大關，創逾三周新高。大市成交增加至近1700億元，為近兩周最多，北水流入更加增加逾1.8倍。分析認為，港股走勢不俗，有望上試21,800點。

恒生指數昨早低開157點，已為全日低位，其後掉頭向上，午後A股升幅擴大，上證及深成指數分別升逾2%及3%；恒指尾市愈升愈有，收報21,006點，是10月14日後收市新高；港股連升3日，累升689點。國企指數亦連升3日並創逾3周高，昨升188點或2.5%至7556點；科技股指數就升161點或3.6%至4693點。

北水淨流入94億 成交增至1699億

大市全日成交1699億元，較上日增加46%，是10月23日後最多。北水淨流入94.26億元，是10月21日後最多。北水已經是連續第4日淨流入，累計淨流入196.4億元。北水昨日淨買入最多的個股是盈富基金（2800），淨流入達20.25億元。騰訊控股（0700）及阿里巴巴（9988）亦錄逾6億元淨流入。

中芯升逾6% 成交高達62億

據報蘋果研究進軍智能眼鏡市場（見另文），以及加大在印尼投資，蘋果概念股、半導體股昨大升。舜宇光學（2382）及高偉電子（1415）齊升約14%，前者是全日表現最好的藍籌；中芯國際（0981）升逾6%收報27.5元，成交高達61.7億元，為第三大成交港股。

重磅科網股亦做好，騰訊控股、阿里巴巴、美團（3690）及小米（1810）升2%至3%，分別收報427.8元、98.4元、193.8元及28.2元。內房股亦上升，融創中國（1918）據報就境內債重組向債權人提供四種選項，股價升逾一成收報3.17元。景瑞（1862）更升43%至0.086元；富力地產（2777）升9.8%至1.68元；合景泰富（1813）升8%至0.54元。內需消費股受追捧，農夫山泉（9633）升近一成至33.25元；李寧（2331）升7%至17.04元。金融股亦做好，港交所（0388）升半成至330.4元；平保（2318）升逾4%至50.2元。

分析：11月或上試21800點

獨立股評人郭思治表示，市場觀望本周美國大選、聯儲局議息，以及人大常委會會議，港股早段沒方向，在20,400點至20,800點徘徊，其後A股急升，港股跟隨，形容市場有「春江鴨」，憧憬人大會議本周有政策出台。現時港股走勢不俗，已突破兩萬一關，成交又回升，預期11月上旬港股仍有機會向上，可能上試21,800點。

明報記者

上 / 下一篇新聞