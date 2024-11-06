蘋果概念股領漲 恒指升逾400點 3周首二萬一以上收市 滬深股指均升逾2%

恒生指數昨早低開157點，已為全日低位，其後掉頭向上，午後A股升幅擴大，上證及深成指數分別升逾2%及3%；恒指尾市愈升愈有，收報21,006點，是10月14日後收市新高；港股連升3日，累升689點。國企指數亦連升3日並創逾3周高，昨升188點或2.5%至7556點；科技股指數就升161點或3.6%至4693點。

北水淨流入94億 成交增至1699億

大市全日成交1699億元，較上日增加46%，是10月23日後最多。北水淨流入94.26億元，是10月21日後最多。北水已經是連續第4日淨流入，累計淨流入196.4億元。北水昨日淨買入最多的個股是盈富基金（2800），淨流入達20.25億元。騰訊控股（0700）及阿里巴巴（9988）亦錄逾6億元淨流入。

中芯升逾6% 成交高達62億

據報蘋果研究進軍智能眼鏡市場（見另文），以及加大在印尼投資，蘋果概念股、半導體股昨大升。舜宇光學（2382）及高偉電子（1415）齊升約14%，前者是全日表現最好的藍籌；中芯國際（0981）升逾6%收報27.5元，成交高達61.7億元，為第三大成交港股。

重磅科網股亦做好，騰訊控股、阿里巴巴、美團（3690）及小米（1810）升2%至3%，分別收報427.8元、98.4元、193.8元及28.2元。內房股亦上升，融創中國（1918）據報就境內債重組向債權人提供四種選項，股價升逾一成收報3.17元。景瑞（1862）更升43%至0.086元；富力地產（2777）升9.8%至1.68元；合景泰富（1813）升8%至0.54元。內需消費股受追捧，農夫山泉（9633）升近一成至33.25元；李寧（2331）升7%至17.04元。金融股亦做好，港交所（0388）升半成至330.4元；平保（2318）升逾4%至50.2元。

分析：11月或上試21800點

獨立股評人郭思治表示，市場觀望本周美國大選、聯儲局議息，以及人大常委會會議，港股早段沒方向，在20,400點至20,800點徘徊，其後A股急升，港股跟隨，形容市場有「春江鴨」，憧憬人大會議本周有政策出台。現時港股走勢不俗，已突破兩萬一關，成交又回升，預期11月上旬港股仍有機會向上，可能上試21,800點。

明報記者