雅居樂800萬沽涵碧別墅3房 6年實蝕九成

【明報專訊】受財困影響，內房雅居樂（3383）或相關人士近月先後蝕讓數年前收購的九龍塘畢架山義本道涵碧別墅，最新一個3房戶以800萬元成交，實呎跌穿萬元大關，呎價除為屋苑2010年後新低外，甚至低過新界西北新盤，而雅居樂等連使費，更勁蝕94%。
資料顯示，樓齡逾半世紀的涵碧別墅，最新成交單位為實用面積872方呎4B室，3房間隔，連車位以800萬元成交，實呎僅9174元。資料顯示，麗展（0488）9月底開價的元朗大棠大旗嶺尚柏，首批50伙價單，折實均呎亦達9278元。另雅居樂2018年以近2億元連購涵碧別墅多伙，今次出售單位於當時作價2136.4萬元，現成交價較6年前帳蝕1336.4萬元或63%；由於購入時以公司名義登記，需付樓價30%辣稅，故連使費料實蝕約2007萬元或94%。
事實上，雅居樂近月先後沽出涵碧別墅均大幅蝕讓，其中8月以1428萬元、實呎11,525元，售出實用面積1239方呎的1房連車位，連使費實蝕約2650萬元或85%，9月再以1250萬元售出實用面積1077方呎的5室連車位，實呎11,606元，連使費料實蝕約2196萬元或約83%，連同今次沽售單位，合共料實蝕約6853萬元。
珀麗灣1房348萬沽 屋苑8年新低
市場亦有多宗低價蝕讓個案，美聯助理區域經理陳勁匡稱，馬灣珀麗灣1期17座低層A室1房戶，實用面積379方呎，以348萬元易手，實呎9182元，低市價約4%，是屋苑約4年來首度失守400萬元，為屋苑8年新低。原業主2019年530萬元購入，帳面蝕182萬元或34%，連使費料實蝕約207萬元或逾39%。此外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗溱柏3座中層D室，實用面積533方呎兩房戶，以498萬元售出，實呎9343元。原業主2021年637萬元買入，帳蝕139萬元或22%，連使費料實蝕約172萬元或27%。