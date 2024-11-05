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經濟
發展商專訪

香港地產

跑道區Victoria Blossom 1期最快下月登場

【明報專訊】對於市場預期美聯儲局本周有可能再減息，長實執行董事趙國雄指出，若美國再減息必然更增強買家入市信心，對後市屬好事，而長實今年主力推售黃竹坑港島南岸Blue Coast系列、年初至今在本港賣樓吸金近160億元。今年底至2025年，集團有機會推出4個新盤涉近4300伙，其中屬長實首個啟德樓盤、位處跑道區前臨維港地段的Victoria Blossom第1期，期望最快12月登場，並指樓市已觸底，料推盤時「不需再掟深水炸彈」。

據差估署10月底公布，今年首9個月本港私宅售價指數累跌7.5%，已超過去年全年跌幅。趙國雄認為，樓價已觸底，自美國9月起減息、上月新施政報告出台後，樓市已回穩，發展商再大劈價賣樓機會不大。至於長實重點全新盤，為今年4月申請預售的啟德跑道區Victoria Blossom第1期、涉307伙，主打兩房及3房戶，集團積極爭取項目本月獲批預售、最快下月登場。

料推盤時「不需再掟深水炸彈」

他強調，跑道區樓盤分為向維港海景及非維港海景（九龍灣內海），項目賣點正是屬向維港海景。被問及會否故技重施，再以「深水炸彈價」推盤「轟炸」市場，他指出：「既然樓價已跌到落海底，不需再掟深水炸彈，如果再劈價賣樓，發展商就要蝕入骨。」

長實去年夏天推出油塘親海駅，首推132伙折實均呎14,997元，被形容為「深水炸彈價」。Victoria Blossom所屬地皮，長實於2021年初以102.8億元投得，以可建樓面64.81萬方呎計，每方呎樓面地價1.58萬元。趙稱若連同建築成本呎價近6000元，每方呎成本價已逾2萬元（未計利息等財務開支）。

未來1年推4盤涉近4300伙

至於同系單位總數達2926伙的觀塘安達臣道項目，於9月再申請預售，趙表示項目屬港人首置上車盤，關乎民生，「愈早賣愈好」，並指安達臣道屬全新發展區，待未來社區發展成熟後，將變身成猶如今天的將軍澳日出康城。

長實早於2020年以49.5億元中標安達臣道項目，以可建樓面108.91萬方呎計，每方樓面地價約4546元，單位實用面積約250至500方呎。據賣地章程，待項目取得入伙紙後，政府將隨機選定不少於1000伙作首置出售，發展商需以市價八折出售。

[發展商專訪]

相關字詞﹕美國減息 趙國雄 親海駅 安達臣道項目 長實 差估署 Victoria Blossom 深水炸彈價

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