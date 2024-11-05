長實趙國雄：啟德道流標非出價問題 籲市建局盡快重推項目 考慮集團所提額外條款

明報記者 林可為

上周二市建局公布項目流標後，長實當日隨即回應，指入標目的很簡單，希望在局方財務收益不受損前提下，項目不會流標。市建局行政總監韋志成日前於網誌上指出，啟德道/沙浦道重建項目即使稍後重新招標，相信發展商入標意欲，亦不會有顯著改變，局方「有必要」仔細研究自行發展該項目，但承認項目流標，無可避免影響市建局現金流，局方需要量入為出，並傾向開展不涉大量物業收購的項目，以減低收購支出。

強調讓地皮發揮更佳經濟價值

市建局公布流標時，指相關投標者向局方提出的額外條款，與局方條款存在落差，決定不接納標書，亦不會開啟標書財務建議，以及就標書標價作財務評估。被問及長實向市建局提出的額外條款，是否涉及分紅比例、修改地積比率等條款，趙國雄表示，不能透露集團向局方提出的具體建議和條款，但強調集團提出意見的用意，是希望地皮可以成功賣出，同時讓地皮發揮更佳經濟價值。

日前市建局指有必要研自行發展

對項目最終依然流標收場，趙表示：「URA（市建局）不接納，我們亦沒辦法。」此外，有市場分析估計，項目流標或與發展商出價偏低有關，趙國雄表示這是「沒有基礎的揣測」，流標亦不是出價問題。可留意是，9月中美國減息後，本港樓市氣氛持續好轉，一手新盤銷情活躍。趙國雄表示，期望市建局盡快捲土重來，再次推出啟德道/沙浦道重建項目招標，並指若啟動重新招標程序拖得太久，萬一市場環境再出現變化，對市建局和發展商都沒有好處。他續稱：「不敢講長實必然會再入標競投，但過往每逢有地皮推出拍賣、招標，集團絕大部分都有參與，所以再入標機會好大、好大，市建局亦不妨再考慮長實的意見。」

上述啟德道/沙浦道重建項目，可建樓面逾51萬方呎，提供約810個住宅單位，另包括社區幼兒中心等社福設施，並擬重整區內道路網絡，以連接啟德新發展區。項目亦需興建一個提供約300個公眾停車位的地下停車場，以便紓緩區內路面擠塞問題。據悉，市建局劃一分紅比例，如項目未來賣樓收益達到82.5億元，發展商需劃一向市建局支付30%之分紅，另市建局容許中標財團分3期支付地價，付款年期最高5年。當時綜合市場消息，項目估值約18億至21億元，即每方呎樓面地價約3500至4200元。

[發展商專訪]