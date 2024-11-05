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經濟
2024年11月5日星期二
楊仕名 ICB明辯商機
投資策略
外匯基金首3季賺2247億 同期新高 全年回報有望創紀錄 余偉文：前景仍不明朗
中小企百分百擔保貸壞帳10.3% 料續升
人幣股票納港股通 余偉文：正技術對接
無抵押信貸設冷靜期據報明年中前推
港交所：ETP成交額屢創單日新高
觀望重磅消息 恒指波幅成交縮
本港上季食肆總收益按年跌1.3% 單計9月 為今年2月來首錄升幅
大快活發盈警 半年盈利至少跌50%
百勝中國上季多賺22% 勝預期
晶科電子孖展超購逾5170倍 歷年次多
融創境內債重組 擬增轉股選項
安聯：可持續投資推動低碳轉型 聚焦影響力投資 加速高污染行業轉向低碳
OPEC+押後增產 油價曾升3% 「特朗普交易」退潮 美匯比特幣受壓
彭博稱LVMH京旗艦店 恐延至明年開業
Nvidia促SK提前半年交付新晶片
張兆聰：牛皮市買恒指備兌ETF收息
港元定存富邦客戶1個月年息見4.88厘
美元定存高息精選
黃雯怡：吉利趁低吸 上望18元
何民傑：市建局發債違謹慎原則
Michael Krautzberger：美聯儲勢減息1/4厘 注意債市波動
楊仕名：AI都需要SMART（三之三）
薛偉傑：ARJ21升級版改稱C909 料為改善出口
技術取勝：零跑汽車上試約34.5元
劉思明：個別車股走勢偏強 留意業績考驗
周顯：社會需富人多納稅
湯文亮：靚舖賣平貨易執笠
長實趙國雄：啟德道流標非出價問題 籲市建局盡快重推項目 考慮集團所提額外條款
跑道區Victoria Blossom 1期最快下月登場
LP10複式6880萬沽 貴絕康城
雅居樂800萬沽涵碧別墅3房 6年實蝕九成
永倫3.8億放售宏景花園一籃子物業
楊仕名：AI都需要SMART（三之三）
【明報專訊】上一期談到企業需要考慮新一套SMART戰略框架，並談了S、M及A，今期續談R與T：
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