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經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：吉利趁低吸 上望18元

【明報專訊】本周有諸多足以觸發環球金融波動的事件，包括美國總統大選結果出爐、美聯儲公布最新利率決議及中國內地人大會議（11月4日至8日召開）將批准最新刺激政策，市場持觀望態度。

恒指上周在20,200至20,900點間窄幅波動，料本周待美國總統大選結果出爐後，才會有明確方向，可耐心等候，留意大型科技股走勢。

今年新能源車競爭進入白熱化階段，作為傳統汽車大廠的吉利汽車（0175），近期轉型新能源車成效顯著，且有油車的銷售基礎支持，更能適應價格戰。吉利汽車最新公布，今年10月總銷量為22.7萬輛，按年增長約28%。其中極氪銷量2.5萬輛，按年增長92%；領克銷量約3.11萬輛，按年升26%。

吉利近日發布全新一代雷神EM超級電混技術，包括專注於極致省油的EM-i版本和兼顧節能與性能的EM-P版本，其中EM-i單檔系統可實現百公里油耗2.62升。另外，公司於11月4日發布搭載雷神EM-i系統的新車型銀河星艦7，官方百公里油耗為3.75升，有望拉動公司在插電式混動市場的佔有率提升。

除了受強勁的新品周期推動，吉利在出口方面也表現不俗，首10月出口銷量同比升58%至34.7萬輛。除了自有品牌積極打入東盟、中東、非洲、墨西哥和中亞市場外，吉利也透過入股雷諾韓國和寶騰等品牌，拓寬東南亞、韓國等市場，增加海外市場的競爭力。

吉利將於下周四（14日）發布第三季業績，核心盈利有望跑贏行業，當前預期市盈率約為9.28倍，估值仍有上升空間，可以趁低吸納，暫上望18元，跌破13元止蝕。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

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