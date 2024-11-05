Nvidia促SK提前半年交付新晶片

反映對高效能晶片需求殷

SK海力士此前表示，目標是在2025年下半年向客戶提供該款新晶片。路透社指出，黃仁勳要求提前交付HBM4，反映Nvidia的GPU對高效能晶片的需求。

SK海力士透露，市場主流正從8層HBM3E轉向12層HBM3E。SK海力士於9月開始量產12層HBM3E，計劃在第四季向一名匿名客戶交付。同時，該公司又計劃，明年初向客戶提供更先進的16層HBM3E樣版。16層晶片即將推出的消息，加上可能提前向Nvidia交付關鍵產品，推動SK海力士昨股價升6.5%。

SK海力士強調，與台積電及Nvidia的三方合作關係，表示將該兩大晶片商合作打造全球AI晶片產業供應鏈，克服AI發展過程的瓶頸。Nvidia在全球AI晶片市場佔80%以上的份額。

（綜合報道）

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