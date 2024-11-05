明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

彭博稱LVMH京旗艦店 恐延至明年開業

【明報專訊】內地奢侈品需求轉弱之際，法國奢侈品巨擘LVMH（法：MC）原訂於今年上半年於北京開設的旗艦店至今仍未開幕。彭博社稱，LVMH未來的北京旗艦店位於太古地產經營的購物中心內，鄰近的兩幢建築已租給LVMH旗下的Dior和Tiffany，惟它們的開幕時間未明。知情人士向彭博社稱，LVMH北京旗艦店恐延至明年才開業。

反映歐奢侈品牌內地面臨挑戰

彭博社指出，LVMH北京旗艦店的進度緩慢，反映歐洲奢侈品牌在內地面臨的挑戰。顧問公司Digital Luxury Group預期，經過多年的高速增長，中國奢侈品市場今年將萎縮15%。

以往奢侈品牌的銷售主管都忙於應付內地客戶對新貨品的查詢，如今卻難以爭取到VIP回覆電話。為留住內地的超級大客，LVMH此前斥資招待一批重要客戶前往巴黎觀看奧運。

Gucci母企Burberry減價促銷

迹象顯示，奢侈品在內地銷售下滑的情况加劇。Gucci母企開雲集團（Kering）（法：KER）和英國奢侈品牌Burberry（英：BRBY）等，要以半價促銷，去除庫存。彭博社引述知情人士稱，愛馬仕（Hermes）（法：RMS）的銷售人員罕有地將Birkin手袋等標誌性貨品的「配貨」金額（指顧客購買Birkin等熱門手袋前，須購買一定金額的其他商品才獲配售手袋的機會）下調。愛馬仕發言人則表示，未對購買產品的客戶設消費門檻。

奢侈品需求下滑某程度上是周期性的。隨着內地樓市回落，消費市道隨之轉弱。不過歐洲奢侈品牌憂慮，內地需求可能永久轉變。內地政府正促進收入分配更平等，令炫富的做法可能引起爭議。與此同時，年輕消費者愈來愈傾向將錢花在旅行等體驗，而不是奢侈商品。

開雲集團此前警告，由於中國經濟放緩，其Gucci品牌第三季的可比銷售額下降25%，集團年度利潤將下滑至2016年以來最低水平。LVMH的數據顯示，包括中國在內的亞洲市場（不包括日本）銷售額在第三季按年跌16%，較次季的14%跌幅擴大。

（彭博社）

[國際金融]

相關字詞﹕中國市場 奢侈品 旗艦店 北京

上 / 下一篇新聞

外匯基金首3季賺2247億 同期新高 全年回報有望創紀錄 余偉文：前景仍不明朗
外匯基金首3季賺2247億 同期新高 全年回報有望創紀錄 余偉文：前景仍不明朗
中小企百分百擔保貸壞帳10.3% 料續升
中小企百分百擔保貸壞帳10.3% 料續升
人幣股票納港股通 余偉文：正技術對接
人幣股票納港股通 余偉文：正技術對接
無抵押信貸設冷靜期據報明年中前推
無抵押信貸設冷靜期據報明年中前推
港交所：ETP成交額屢創單日新高
港交所：ETP成交額屢創單日新高
觀望重磅消息 恒指波幅成交縮
觀望重磅消息 恒指波幅成交縮
本港上季食肆總收益按年跌1.3% 單計9月 為今年2月來首錄升幅
本港上季食肆總收益按年跌1.3% 單計9月 為今年2月來首錄升幅
大快活發盈警 半年盈利至少跌50%
大快活發盈警 半年盈利至少跌50%
百勝中國上季多賺22% 勝預期
百勝中國上季多賺22% 勝預期
晶科電子孖展超購逾5170倍 歷年次多
晶科電子孖展超購逾5170倍 歷年次多
融創境內債重組 擬增轉股選項
融創境內債重組 擬增轉股選項
安聯：可持續投資推動低碳轉型 聚焦影響力投資 加速高污染行業轉向低碳
安聯：可持續投資推動低碳轉型 聚焦影響力投資 加速高污染行業轉向低碳
OPEC+押後增產 油價曾升3% 「特朗普交易」退潮 美匯比特幣受壓
OPEC+押後增產 油價曾升3% 「特朗普交易」退潮 美匯比特幣受壓
Nvidia促SK提前半年交付新晶片
Nvidia促SK提前半年交付新晶片
張兆聰：牛皮市買恒指備兌ETF收息
張兆聰：牛皮市買恒指備兌ETF收息
港元定存富邦客戶1個月年息見4.88厘
港元定存富邦客戶1個月年息見4.88厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：吉利趁低吸 上望18元
黃雯怡：吉利趁低吸 上望18元
何民傑：市建局發債違謹慎原則
何民傑：市建局發債違謹慎原則
Michael Krautzberger：美聯儲勢減息1/4厘 注意債市波動
Michael Krautzberger：美聯儲勢減息1/4厘 注意債市波動
楊仕名：AI都需要SMART（三之三）
楊仕名：AI都需要SMART（三之三）
薛偉傑：ARJ21升級版改稱C909 料為改善出口
薛偉傑：ARJ21升級版改稱C909 料為改善出口
技術取勝：零跑汽車上試約34.5元
技術取勝：零跑汽車上試約34.5元
劉思明：個別車股走勢偏強 留意業績考驗
劉思明：個別車股走勢偏強 留意業績考驗
周顯：社會需富人多納稅
周顯：社會需富人多納稅
湯文亮：靚舖賣平貨易執笠
湯文亮：靚舖賣平貨易執笠
長實趙國雄：啟德道流標非出價問題 籲市建局盡快重推項目 考慮集團所提額外條款
長實趙國雄：啟德道流標非出價問題 籲市建局盡快重推項目 考慮集團所提額外條款
跑道區Victoria Blossom 1期最快下月登場
跑道區Victoria Blossom 1期最快下月登場
LP10複式6880萬沽 貴絕康城
LP10複式6880萬沽 貴絕康城
雅居樂800萬沽涵碧別墅3房 6年實蝕九成
雅居樂800萬沽涵碧別墅3房 6年實蝕九成
永倫3.8億放售宏景花園一籃子物業
永倫3.8億放售宏景花園一籃子物業