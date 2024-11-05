OPEC+押後增產 油價曾升3% 「特朗普交易」退潮 美匯比特幣受壓

美國周二舉行的大選選情膠着，「特朗普交易」退潮，加上市場普遍預期美聯儲將在本周大選後的議息會議宣布減息0.25厘，美匯指數昨跌穿104，低見103.58，日圓兌每美元曾漲至151.5；每百日圓兌港元曾漲至5.12算。此前由於投資者預期倘特朗普獲勝所推動的低稅收及高關稅政策，將刺激經濟增長，並加劇通脹，令美匯指數上周曾漲至104.6，創3個月高位。同樣被視為「特朗普交易」的比特幣，價格已由上周的7.3萬美元以上高位，跌至昨日的6.8萬美元水平。

美10年期債息跌穿4.3厘

民調數據顯示，交易員似乎低估了民主黨候選人賀錦麗贏得大選的前景，美國10年期國債孳息率昨跌穿4.3厘，低見4.27厘水平。美股三大指數早段個別發展。隨着美國踏入冬令時間，美股延遲至香港時間晚上10時半開市。

OPEC+原訂於12月開始，逐步退出自願額外減產計劃，初步撤回每日18萬桶的自願減產額度。不過面對中國需求疲軟，加上美國等OPEC+以外的產油國不斷增加供應，OPEC+再次押後增產計劃，以免油價面臨下行壓力。由於油價持續偏軟，OPEC+已由10月起推遲增產。

伊朗或襲以色列 中東緊張升級

市場憂慮明年原油供應過剩之際，為全球供應約三分之一原油的中東，形勢仍充滿不確定性，令國際油價近期趨於波動。加拿大皇家銀行資本市場的分析師報告指出，以色列與伊朗之間持續不斷的報復性打擊，增加了石油設施成為攻擊目標的風險。

以色列10月底對伊朗的空襲，避開原油生產設施，行動較預期克制，令國際油價上周下滑。分析師預期，油價本周將大幅波動。市場人士將密切關注伊朗與以色列之間的衝突、美國大選結果，以及美聯儲的利率決定。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo認為，OPEC+希望更清楚了解美聯儲減息，以及中國刺激措施對經濟的影響才採取行動。

OPEC+將於12月1日召開全體會議，決定明年的產油政策。市場預期，OPEC+將在未來幾個月內，逐步解除每日220萬桶的自願額外減產措施，而各成員國每日366萬桶的減產配額，將持續至明年底。

（綜合報道）

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