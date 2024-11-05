觀望重磅消息 恒指波幅成交縮

在市場靜待多項消息時，投資者聚焦購入指數ETF，當中盈富基金（2800）錄得成交88.76億元，打入十大成交榜首位，不過錄「北水」淨流出最多，涉11.9億元。電動車股小鵬汽車（9868）獲追捧，升7.68%；線上旅遊股攜程（9961）則升4.79%，為升幅最大藍籌股。停牌多時的萬威（0169）昨日復牌股價急升1.1倍。上周上市新股德翔海運（2510）升5.1%，重返招股價4.18元以上。

安盛：料明年美通脹達標

晨星指出，無論由誰入主白宮，對華政策料不會大變，分別在於若特朗普勝選，料會徵收更多關稅，及將更多企業列入制裁名單，其不尋常的言辭或會觸發市場波動。建銀國際認為，市場已經反映特朗普勝選的期望，料預期特朗普勝選的相關交易最多持續一個月，但是應慎防隨之而來的波動。

安盛核心投資部投資總監兼安盛投資管理Investment Institute主席Chris Iggo表示，美國大選選情尚不明朗，其結果將觸發市場波動。若特朗普勝選，財政及貿易政策的結合將推動通貨膨脹和利率上升，預計債券回報率及美元將雙雙走強。特朗普可能會採取保護主義措施，包括提高美國進口商品的關稅，並專注於「去監管」。此外，特朗普或會尋求延長減息期限。若賀錦麗當選，對市場的影響則會相對有限。

Chris Iggo稱，美國經濟正尋求實現軟着陸，預計明年美國通貨膨脹持續下降至目標水平，而利率將繼續正常化，整體對風險資產有利。股票回報可能會超過債券回報，尤其看好人工智能（AI）板塊。在科技產業帶動下，預期2025年美國及歐洲市場的每股收益預期將分別增長10%至15%和8%至10%。此外，韓國及台灣等亞洲市場有望從中國潛在經濟復蘇中受益。