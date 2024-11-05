明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

觀望重磅消息 恒指波幅成交縮

【明報專訊】美國總統將於周二進行選舉，加上由昨日起至本周五，人大常委會舉行第十二次會議，以及市場觀望美聯儲本周四議息結果（見表），連串重磅消息結果待決，港股市場表現觀望，無論波幅及成交均見縮減。恒生指數全日收報20,567點，升61點，波幅收窄至187點，創近7周以來最低。全日成交額縮至1162.33億元，為9月中以來最低。

在市場靜待多項消息時，投資者聚焦購入指數ETF，當中盈富基金（2800）錄得成交88.76億元，打入十大成交榜首位，不過錄「北水」淨流出最多，涉11.9億元。電動車股小鵬汽車（9868）獲追捧，升7.68%；線上旅遊股攜程（9961）則升4.79%，為升幅最大藍籌股。停牌多時的萬威（0169）昨日復牌股價急升1.1倍。上周上市新股德翔海運（2510）升5.1%，重返招股價4.18元以上。

安盛：料明年美通脹達標

晨星指出，無論由誰入主白宮，對華政策料不會大變，分別在於若特朗普勝選，料會徵收更多關稅，及將更多企業列入制裁名單，其不尋常的言辭或會觸發市場波動。建銀國際認為，市場已經反映特朗普勝選的期望，料預期特朗普勝選的相關交易最多持續一個月，但是應慎防隨之而來的波動。

安盛核心投資部投資總監兼安盛投資管理Investment Institute主席Chris Iggo表示，美國大選選情尚不明朗，其結果將觸發市場波動。若特朗普勝選，財政及貿易政策的結合將推動通貨膨脹和利率上升，預計債券回報率及美元將雙雙走強。特朗普可能會採取保護主義措施，包括提高美國進口商品的關稅，並專注於「去監管」。此外，特朗普或會尋求延長減息期限。若賀錦麗當選，對市場的影響則會相對有限。

Chris Iggo稱，美國經濟正尋求實現軟着陸，預計明年美國通貨膨脹持續下降至目標水平，而利率將繼續正常化，整體對風險資產有利。股票回報可能會超過債券回報，尤其看好人工智能（AI）板塊。在科技產業帶動下，預期2025年美國及歐洲市場的每股收益預期將分別增長10%至15%和8%至10%。此外，韓國及台灣等亞洲市場有望從中國潛在經濟復蘇中受益。

相關字詞﹕Chris IGGO 建銀國際 安盛 晨星 盈富基金

上 / 下一篇新聞

外匯基金首3季賺2247億 同期新高 全年回報有望創紀錄 余偉文：前景仍不明朗
外匯基金首3季賺2247億 同期新高 全年回報有望創紀錄 余偉文：前景仍不明朗
中小企百分百擔保貸壞帳10.3% 料續升
中小企百分百擔保貸壞帳10.3% 料續升
人幣股票納港股通 余偉文：正技術對接
人幣股票納港股通 余偉文：正技術對接
無抵押信貸設冷靜期據報明年中前推
無抵押信貸設冷靜期據報明年中前推
港交所：ETP成交額屢創單日新高
港交所：ETP成交額屢創單日新高
本港上季食肆總收益按年跌1.3% 單計9月 為今年2月來首錄升幅
本港上季食肆總收益按年跌1.3% 單計9月 為今年2月來首錄升幅
大快活發盈警 半年盈利至少跌50%
大快活發盈警 半年盈利至少跌50%
百勝中國上季多賺22% 勝預期
百勝中國上季多賺22% 勝預期
晶科電子孖展超購逾5170倍 歷年次多
晶科電子孖展超購逾5170倍 歷年次多
融創境內債重組 擬增轉股選項
融創境內債重組 擬增轉股選項
安聯：可持續投資推動低碳轉型 聚焦影響力投資 加速高污染行業轉向低碳
安聯：可持續投資推動低碳轉型 聚焦影響力投資 加速高污染行業轉向低碳
OPEC+押後增產 油價曾升3% 「特朗普交易」退潮 美匯比特幣受壓
OPEC+押後增產 油價曾升3% 「特朗普交易」退潮 美匯比特幣受壓
彭博稱LVMH京旗艦店 恐延至明年開業
彭博稱LVMH京旗艦店 恐延至明年開業
Nvidia促SK提前半年交付新晶片
Nvidia促SK提前半年交付新晶片
張兆聰：牛皮市買恒指備兌ETF收息
張兆聰：牛皮市買恒指備兌ETF收息
港元定存富邦客戶1個月年息見4.88厘
港元定存富邦客戶1個月年息見4.88厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：吉利趁低吸 上望18元
黃雯怡：吉利趁低吸 上望18元
何民傑：市建局發債違謹慎原則
何民傑：市建局發債違謹慎原則
Michael Krautzberger：美聯儲勢減息1/4厘 注意債市波動
Michael Krautzberger：美聯儲勢減息1/4厘 注意債市波動
楊仕名：AI都需要SMART（三之三）
楊仕名：AI都需要SMART（三之三）
薛偉傑：ARJ21升級版改稱C909 料為改善出口
薛偉傑：ARJ21升級版改稱C909 料為改善出口
技術取勝：零跑汽車上試約34.5元
技術取勝：零跑汽車上試約34.5元
劉思明：個別車股走勢偏強 留意業績考驗
劉思明：個別車股走勢偏強 留意業績考驗
周顯：社會需富人多納稅
周顯：社會需富人多納稅
湯文亮：靚舖賣平貨易執笠
湯文亮：靚舖賣平貨易執笠
長實趙國雄：啟德道流標非出價問題 籲市建局盡快重推項目 考慮集團所提額外條款
長實趙國雄：啟德道流標非出價問題 籲市建局盡快重推項目 考慮集團所提額外條款
跑道區Victoria Blossom 1期最快下月登場
跑道區Victoria Blossom 1期最快下月登場
LP10複式6880萬沽 貴絕康城
LP10複式6880萬沽 貴絕康城
雅居樂800萬沽涵碧別墅3房 6年實蝕九成
雅居樂800萬沽涵碧別墅3房 6年實蝕九成
永倫3.8億放售宏景花園一籃子物業
永倫3.8億放售宏景花園一籃子物業