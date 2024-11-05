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經濟

港交所：ETP成交額屢創單日新高

【明報專訊】盈富基金（2800）本月中上市25周年臨近，本港不同類別交易所買賣產品（ETP）成交額近日屢創單日新高。港交所（0388）交易所產品買賣主管Jean-Francois Mesnard-Sense（下稱JF）接受傳媒訪問時表示，於10月8日當日錄得768億元交易所買賣基金（ETF）的成交額，另於10月9日槓桿及反向產品（L&I）亦錄得162億元成交額，兩者均為最高單日成交額。今年首10個月，ETP資金淨流入467億元，按年升48%。

五大活躍成交ETF佔兩席

除內地9月底推出一系列經濟措施推動ETP市場外，JF亦提到，港交所過去亦為本港ETF市場，進行過一系列優化市場結構措施，當中包括2020年6月推出新莊家責任及價差更窄的ETF價位表，減少投資者買賣成本，加上此前的ETF印花稅豁免，以及2022年落實ETF通，均令ETF作為投資產品更為吸引。另他亦提到，港交所上周一（1日）起允許ETF及L&I於開市前時段及收市競價交易時段引入莊家參與，改善於開市時的流動性。

港交所提供的資料顯示，過去4年來，騰訊（0700）一直為港股交投量最活躍證券。惟今年以來，盈富基金（2800）以日均成交額（ADT）82億元，超越第二名騰訊的77億元，成為截至期內港交所交投量最高的證券，連同恒生國指ETF（2828）以35億元排名第五，五大活躍成交中ETF已佔兩席（見表）。

ETP實物申購贖回機制 擬明年優化

JF透露，該所計劃於明年透過網上平台將ETP的實物申購及贖回機制數碼化及自動化，取代現有的若干人手和紙本作業，簡化ETP的申購及贖回流程。他指如ETF發行商需向參與證券商交付股票，而換取ETF單位，優化措施對於整體二級ETF市場流動性而言，為非常重要的措施。

被問到未來本港ETF市場的發展方向時，JF回應指港交所除明年擬優化ETP實物申購及贖回機制外，該所近年推出的優化措施均致力為投資者減少交易成本，以及提供更多流動性。他亦提到，另一方向為改善港ETF市場與其他市場的連繫力，如內地的互聯互通及開拓中東市場，以吸引新投資者。

相關字詞﹕槓桿及反向產品 盈富 騰訊 交易所買賣基金 淨流入 發行商 實物申購 港交所

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