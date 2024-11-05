中小企百分百擔保貸壞帳10.3% 料續升

金管局調查：中小企信貸狀况改善

展望及後變化，余偉文指金管局會和銀行協助中小企，例如盡量配合企業重組、彈性還款要求，並協助企業升級轉型。按證公司總裁李令翔早前在訪問指出，百分百擔保貸款壞帳率有機會升至甚至升穿25%，金管局副總裁李達志澄清，李令翔當時指難以排除上述可能，並非估計會升至該水平，現時壞帳未見急速上升，會盡力與銀行追收。

金管局公布第三季中小企貸款狀况調查結果，顯示中小企信貸狀况略有改善。有24%受訪中小企認為，銀行對中小企貸款批核的取態「較困難」，較次季的27%有所下降，而且已批貸款的受訪者中，僅有1%表示銀行對其貸款取態有「收緊」，較次季的2%進一步下降。

另外，虛擬銀行剛易名為數字銀行，自2021年推出以來，現時僅有眾安銀行公布已錄單月盈利。金管局副總裁阮國恒表示，數字銀行在疫情期間開業，經營環境較困難，自去年起才真正有較快的發展，現時業務增長健康。8家銀行申請牌照時，估算需要3至5年才能收支平衡，目前仍在預期以內。

阮國恒：數字銀行不考慮發新牌

阮國恒表示，現時不考慮再發新牌照，8家銀行已達政策目標，當局亦接受數字銀行引入新股東。金管局上月底修訂《數字銀行的認可》指引，容許數字銀行開設本地實體分行，亦不再限制要求主要從事包括中小企在內的零售銀行業務。