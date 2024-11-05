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經濟

外匯基金首3季賺2247億 同期新高 全年回報有望創紀錄 余偉文：前景仍不明朗

【明報專訊】金管局昨日公布，外匯基金今年第三季錄得投資收入1146億元，首3季累計投資收入2247億元，創歷年首3季新高，與2017年的全年投資收入高位2640億元僅有393億元差距。對於今年全年投資收入能否創新高，金管局總裁余偉文表示，今年內宏觀經濟和地緣政治對市場影響仍有不少變數，當局會保持盡量保持外匯基金投資的防禦性、靈活性和機動性。

明報記者 歐陽偉昉

第三季1146億元投資收入為去年第四季以來最佳季度表現，亦為歷來第五佳季度表現，數字尚未反映當季長期增長組合持有的私募股權及房地產估值變動。9月底內地推出大規模貨幣政策和房地產、地方債務支持措施，刺激港股急升，帶動去季香港股票錄219億元投資收益，創2020年第四季以來新高；美國開始減息推升債價，期內債券錄664億元收益，為去年第四季以來最多。其他股票季內錄182億元收益，美元下跌帶動非港元資產外匯估值上調81億元。

港股急升 上季錄219億投資收益

本周有多項重要事件發生，余偉文指今年餘下兩個月仍有不少不明朗因素，宏觀環境方面，市場預期聯儲局本周將減息0.25厘，聯儲局最終會否減息、當局如何演繹減息決定，以至往後就業和通脹數據均存在不同變數。另外，本周內地人大常委會舉行會議後，當局料會公布財政刺激政策詳情，除了關注政策規模和內容，近期內地PMI、房地產有初步改善迹象，措施對刺激經濟有多少成效，會影響香港、內地以至亞洲股市表現。

另一方面，美國總統大選今日舉行，余偉文指雙方會否就結果爭論，以及新政府經濟、貿易政策，均對市場有不同程度影響，而中東局勢若升級，或推升油價以至美國通脹。

他指難以估計以上因素對市場影響，當局會持續監察，盡量在投資取得好成績。

麥萃才：料今季錄不錯投資回報

今年首3季投資收入已與去年全年相約，浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才預期，第四季外匯基金亦可錄得不錯投資回報，外匯基金投資以債券佔比最大，主要為中短期美債，由於債息已見頂，債價或可微升，若沒有機率低但影響巨大的「黑天鵝」事件，債券回報可保持不錯。

股票方面，港股第四季在美國減息支持下可續升，雖然美股或在總統大選後有波動，不過在外匯基金佔比不是太多，因此認為問題不大。

首3季外匯基金向財政儲備，和港府及法定組織分別支付100億元和122億元，有立法會議員詢問能否增加向政府派息，余偉文回應現時支付以投資收入的6年移動平均計算，能使政府收入避免受投資波動影響，更為穩定和具可以預測性，做法行之有年，會繼續現行做法。

相關字詞﹕麥萃才 外匯基金 余偉文 減息 美股 港股

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