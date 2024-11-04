人機協作助MPF成員投資

明報記者 袁國守

如何挑選MPF基金，視乎供款人的個人風險承受能力，大部分強積金受託人均在網上設置投資風險評估及退休儲蓄計算機等工具，協助強積金成員揀選合適的MPF基金類別。隨AI逐漸普及，愈來愈多強積金受託人更進一步，如BCT銀聯集團今年初推出AI顧問MARIO，結合AI技術和大數據分析，為該公司指定的強積金計劃成員，提供MPF投資組合參考方案。至今年5月，宏利宣布試行其首個強積金智能顧問平台，旨在為MPF成員提供自動化的投資組合見解，以及個人化的投資提示。

上周Sun Life永明亦宣布推出類似的智能投資工具，名為「積金導航」，為該公司的強積金成員提供更全面和個人化的投資支援服務。「積金導航」強調結合「人腦+電腦」兩方優勢，就「電腦」部分，結合算法和科技，由金融科技數字化財富管理公司AQUMON弘量智投開發；至於「人腦」部分，為考慮包括永明資產管理（香港）等金融專家對市况的分析和趨勢預測。

換言之，「積金導航」是人機協作的智能投資工具，首階段會先供600名特選客戶使用，包括該公司前線代理、亞洲區辦公室員工及大型企業客戶等，會不斷增加可使用人數，並計劃在明年第一季全面開放予所有Sun Life永明強積金成員，共80萬名。

若想使用「積金導航」，正常情况下，Sun Life永明強積金成員需要回答5條問題，例如預期的退休年齡、對風險的承受程度、一年投資可承受的虧損幅度、對投資的認識以及在投資時，是否會將ESG視為考慮因素等，以決定該成員屬於什麼類型。

「積金導航」每季更新 提醒管理MPF

經過簡單的評估測試後，「積金導航」會按照強積金成員的風險承受能力、投資目標、投資產品的喜好劃分5個類型的「參考投資組合」，包括進取型、增長型、平衡型、穩健型和謹慎型，每個「參考投資組合」都有不同的資產配置比例，包括股票和債券，並提供基金名稱作參考，以滿足客戶不同需求。此外，「積金導航」每季度會更新，並提醒強積金成員管理強積金，以助他們應對市場變化。

由於「積金導航」採用代幣化數據技術，保障用戶私隱，故強積金成員毋須提供個人敏感資料（例如強積金成員全名、性別、身分證號碼及其他通訊資訊等）情况下，亦能使用該服務獲取個人化的強積金「參考投資組合」，從而更全面檢視其強積金帳戶。

香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹表示，根據該公司的內部數據顯示，在過去3年，只有不足三成的強積金成員曾經透過網上平台和應用程式管理自己的強積金帳戶。她指出，MPF成員或因為工作忙碌、或缺乏投資知識等原因，大多未有積極管理自己的帳戶，以及定時檢視投資組合，因此該公司與AQUMON合作開發「積金導航」，為強積金成員提供更全面、個人化以及貼市的強積金方案建議，協助強積金成員實現退休目標。

建議40歲平衡型者持近62%股票

永明資產管理（香港）行政總裁顏建華指出，「積金導航」結合了大數據技術和該公司專業團隊的「人腦」分析，為強積金成員提供更全面及個人化的投資建議。他補充，強積金成員還可以比較現時持有的投資組合和「積金導航」的建議投資組合之表現，從而靈活調整資產組合配置。

根據永明提供的案例，假設一名MPF成員為女士，現時40歲，打算55歲退休，具備投資理財知識，以1年投資期來計算，可接受的投資虧損幅度大約15%，而在投資時不會考慮ESG因素，按「積金導航」的評估，她被歸類為平衡型成員。資產配置上，「積金導航」建議該名MPF成員持有61.8%股票及38.2%債券（見表）。

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[袁國守 退休綢繆]