明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

人機協作助MPF成員投資

【明報專訊】人工智能（AI）應用日漸普及，強積金（MPF）受託人亦相繼引入此創新技術，協助強積金成員揀選合適的MPF基金類別。上周Sun Life永明宣布，推出新世代智能投資工具「積金導航」，強調結合「人腦+電腦」兩方優勢，為永明的MPF成員提供個人化的投資建議，首階段先供特選客戶使用，料至明年首季全面開放予該公司所有強積金客戶。

明報記者 袁國守

如何挑選MPF基金，視乎供款人的個人風險承受能力，大部分強積金受託人均在網上設置投資風險評估及退休儲蓄計算機等工具，協助強積金成員揀選合適的MPF基金類別。隨AI逐漸普及，愈來愈多強積金受託人更進一步，如BCT銀聯集團今年初推出AI顧問MARIO，結合AI技術和大數據分析，為該公司指定的強積金計劃成員，提供MPF投資組合參考方案。至今年5月，宏利宣布試行其首個強積金智能顧問平台，旨在為MPF成員提供自動化的投資組合見解，以及個人化的投資提示。

上周Sun Life永明亦宣布推出類似的智能投資工具，名為「積金導航」，為該公司的強積金成員提供更全面和個人化的投資支援服務。「積金導航」強調結合「人腦+電腦」兩方優勢，就「電腦」部分，結合算法和科技，由金融科技數字化財富管理公司AQUMON弘量智投開發；至於「人腦」部分，為考慮包括永明資產管理（香港）等金融專家對市况的分析和趨勢預測。

換言之，「積金導航」是人機協作的智能投資工具，首階段會先供600名特選客戶使用，包括該公司前線代理、亞洲區辦公室員工及大型企業客戶等，會不斷增加可使用人數，並計劃在明年第一季全面開放予所有Sun Life永明強積金成員，共80萬名。

若想使用「積金導航」，正常情况下，Sun Life永明強積金成員需要回答5條問題，例如預期的退休年齡、對風險的承受程度、一年投資可承受的虧損幅度、對投資的認識以及在投資時，是否會將ESG視為考慮因素等，以決定該成員屬於什麼類型。

「積金導航」每季更新 提醒管理MPF

經過簡單的評估測試後，「積金導航」會按照強積金成員的風險承受能力、投資目標、投資產品的喜好劃分5個類型的「參考投資組合」，包括進取型、增長型、平衡型、穩健型和謹慎型，每個「參考投資組合」都有不同的資產配置比例，包括股票和債券，並提供基金名稱作參考，以滿足客戶不同需求。此外，「積金導航」每季度會更新，並提醒強積金成員管理強積金，以助他們應對市場變化。

由於「積金導航」採用代幣化數據技術，保障用戶私隱，故強積金成員毋須提供個人敏感資料（例如強積金成員全名、性別、身分證號碼及其他通訊資訊等）情况下，亦能使用該服務獲取個人化的強積金「參考投資組合」，從而更全面檢視其強積金帳戶。

香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹表示，根據該公司的內部數據顯示，在過去3年，只有不足三成的強積金成員曾經透過網上平台和應用程式管理自己的強積金帳戶。她指出，MPF成員或因為工作忙碌、或缺乏投資知識等原因，大多未有積極管理自己的帳戶，以及定時檢視投資組合，因此該公司與AQUMON合作開發「積金導航」，為強積金成員提供更全面、個人化以及貼市的強積金方案建議，協助強積金成員實現退休目標。

建議40歲平衡型者持近62%股票

永明資產管理（香港）行政總裁顏建華指出，「積金導航」結合了大數據技術和該公司專業團隊的「人腦」分析，為強積金成員提供更全面及個人化的投資建議。他補充，強積金成員還可以比較現時持有的投資組合和「積金導航」的建議投資組合之表現，從而靈活調整資產組合配置。

根據永明提供的案例，假設一名MPF成員為女士，現時40歲，打算55歲退休，具備投資理財知識，以1年投資期來計算，可接受的投資虧損幅度大約15%，而在投資時不會考慮ESG因素，按「積金導航」的評估，她被歸類為平衡型成員。資產配置上，「積金導航」建議該名MPF成員持有61.8%股票及38.2%債券（見表）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

相關字詞﹕袁國守 退休綢繆

上 / 下一篇新聞

港交所今推每周股票期權 首批10隻 時間值低期權金便宜 迎短期對冲風險需求
港交所今推每周股票期權 首批10隻 時間值低期權金便宜 迎短期對冲風險需求
「倫敦辦」成立一周年 樂見歐美資金重臨
「倫敦辦」成立一周年 樂見歐美資金重臨
芝商所：美財赤或損國債信心 料央行吸黃金
芝商所：美財赤或損國債信心 料央行吸黃金
星展看好港股 未來一年目標24000點
星展看好港股 未來一年目標24000點
標準人壽稱有CIES客 2700萬「全配」投連險
標準人壽稱有CIES客 2700萬「全配」投連險
富蘭克林 Grant Bowers：不論大選結果 續看好美科技股
富蘭克林 Grant Bowers：不論大選結果 續看好美科技股
10年前看好亞馬遜 股價至今升10倍
10年前看好亞馬遜 股價至今升10倍
M&G英卓投資管理Fabiana Fedeli：超配中國股市 低配美股標指
M&G英卓投資管理Fabiana Fedeli：超配中國股市 低配美股標指
腦動擁AI概念 預告續見紅
腦動擁AI概念 預告續見紅
Circle冀拓港穩定幣業務 與監管部門洽談 尋求伙港企發展
Circle冀拓港穩定幣業務 與監管部門洽談 尋求伙港企發展
德高貝登：部分二三線奢侈品牌減廣告預算
德高貝登：部分二三線奢侈品牌減廣告預算
IGG料App業務加快增長 助應對「蘋果稅」壓力
IGG料App業務加快增長 助應對「蘋果稅」壓力
港企投資換電摩托車 已在6國落地
港企投資換電摩托車 已在6國落地
GT版航程200多公里 最高時速107公里
GT版航程200多公里 最高時速107公里
怕樓價跌 應及早申請安老按揭？
怕樓價跌 應及早申請安老按揭？
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：澳賭業復蘇 金沙Call 26221
劉思明：澳賭業復蘇 金沙Call 26221
張兆聰：零跑銷量倍升 勢頭佳可博
張兆聰：零跑銷量倍升 勢頭佳可博
張兆聰：AMD返區間下限 可博反彈
張兆聰：AMD返區間下限 可博反彈
伍禮賢：極兔速遞新市場業務增長快
伍禮賢：極兔速遞新市場業務增長快
涂國彬：美大選白熱化 金價續創新高
涂國彬：美大選白熱化 金價續創新高
投資者及理財教育委員會：「先買後付」趨普及 宜留意風險
投資者及理財教育委員會：「先買後付」趨普及 宜留意風險
袁國守：美大選結果4情景分析
袁國守：美大選結果4情景分析
謝偉銓：適時檢視建屋及分配目標
謝偉銓：適時檢視建屋及分配目標
《幫你格價》：運動保險涵蓋最多逾70運動
《幫你格價》：運動保險涵蓋最多逾70運動
沈永年：灣區臘味選擇多 別有風味
沈永年：灣區臘味選擇多 別有風味
陳正犖：日圓反彈阻力留意149.4
陳正犖：日圓反彈阻力留意149.4
許健生：GPU-on-Demand打破算力瓶頸
許健生：GPU-on-Demand打破算力瓶頸
溫傑：碧瑤中線部署 分段建倉
溫傑：碧瑤中線部署 分段建倉
袁國守：全球靜待美大選結果
袁國守：全球靜待美大選結果
林少陽：中美擦槍走火風險較過往8年低
林少陽：中美擦槍走火風險較過往8年低
技術取勝：華能電力處上升通道
技術取勝：華能電力處上升通道
李聲揚：「特朗普交易」得啖笑
李聲揚：「特朗普交易」得啖笑
蔡金強：美股無方向 靜待本周總統大選
蔡金強：美股無方向 靜待本周總統大選
艾雲豪：從麥當勞看誰才是公司「創始人」
艾雲豪：從麥當勞看誰才是公司「創始人」
李順威：美大選來臨 市場反覆
李順威：美大選來臨 市場反覆
劉思明：提防恒指久守必失
劉思明：提防恒指久守必失
瑞銀亞洲：績後股價挫 理想熊58670
瑞銀亞洲：績後股價挫 理想熊58670
摩根大通亞洲：曾重上5.1算 日港購10435
摩根大通亞洲：曾重上5.1算 日港購10435
周顯：要認清累進制亦屬簡單稅制
周顯：要認清累進制亦屬簡單稅制
王弼：Tesla績後升勢能否持續？
王弼：Tesla績後升勢能否持續？
曾淵滄：炒股不炒市 吼中遠海控
曾淵滄：炒股不炒市 吼中遠海控
湯文亮：供應有限 需求無限
湯文亮：供應有限 需求無限
陳永傑：今季樓價可止跌回升
陳永傑：今季樓價可止跌回升
廖偉強：內地人才為樓市帶來機遇
廖偉強：內地人才為樓市帶來機遇
布少明：多管齊下穩樓價
布少明：多管齊下穩樓價
馬泰陽：消息利好 樓市交投轉旺
馬泰陽：消息利好 樓市交投轉旺
啟德不足一月沽近1200伙 吸金145億 成交量佔整體一手約四成 惟區內未來供應仍逾萬伙
啟德不足一月沽近1200伙 吸金145億 成交量佔整體一手約四成 惟區內未來供應仍逾萬伙
11月首周末一手沽80伙 跌八成
11月首周末一手沽80伙 跌八成
和順石油趙氏家族近億入市ST. GEORGE'S
和順石油趙氏家族近億入市ST. GEORGE'S
美議息前 十大屋苑周末成交跌46%
美議息前 十大屋苑周末成交跌46%
鄧成波家族美孚一籃子舖3.2億放售
鄧成波家族美孚一籃子舖3.2億放售
DOUBLE COAST I 洋溢澳洲陽光氣息
DOUBLE COAST I 洋溢澳洲陽光氣息
匯景上月錄9宗成交 按月倍增
匯景上月錄9宗成交 按月倍增