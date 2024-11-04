美議息前 十大屋苑周末成交跌46%

兩日錄7成交 6屋苑吞蛋

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，十大屋苑之一的太古城於剛過去周末錄兩宗成交，平均實呎15,901元，其中翠榕閣中層G室，實用1015方呎，3房1套連露台間隔，獲用家以1722萬元承接，實呎16,966元。原業主2007年4月804萬元買入，帳面獲利918萬元或逾1.1倍。此外，中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島本月開齋，位於6座高層A室，實用747方呎，4房1套間隔，享海景，以1025萬元沽出，實呎13,722元。原業主2005年425萬元買入，持貨約19年，帳面獲利600萬元或1.4倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，以及美聯物業住宅部行政總裁布少明均表示，10月份一手成交錄近3000宗，按月多3倍，創7個月新高，受一手帶動，二手交投亦回暖，惟減息效應漸消退，加上美國總統大選及議息會議在即，樓市觀望氣氛增加，令周末交投放緩，料在兩項結果出爐後，樓市走勢會更明確。

帝峯3房1618萬沽 兩年半實蝕15%

奧運站帝峯‧皇殿新錄二手蝕讓個案。利嘉閣地產分行高級聯席董事甘尚德指出，帝峯·皇殿3座極高層C室，實用面積約760方呎，3房1套間隔，獲用家以1618萬元承接，實呎21,289元。原業主2021年3月約1778萬元買入，帳面蝕160萬元或9%，連使費料實蝕約269萬元或15%。

大角嘴利奧坊‧曉岸再錄專才租樓個案。香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，利奧坊．曉岸1座低層G室，實用面積255方呎，1房間隔，獲專才客以1.56萬元承租，實用呎租約61.2元。業主2019年3月以約530萬元一手購入，租金回報約3.5厘。