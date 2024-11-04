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經濟

香港地產

啟德不足一月沽近1200伙 吸金145億 成交量佔整體一手約四成 惟區內未來供應仍逾萬伙

【明報專訊】美國9月中減息後，樓市氣氛改善，作為新地（0016）今年「重頭戲」的啟德天璽‧天，自10月5日首輪銷售至今已累沽約865伙，吸金突破100億元，成第四季焦點熱盤，而項目大開紅盤更為樓市帶來「引爆效應」。據本報統計，上月5日至今，啟德一手成交累錄約1163宗（見表1），佔同期大市總體成交量約2990宗約四成，涉銷售總額約145億元。值得留意的是，啟德一手餘貨連同未開售項目單位，總數逾1.1萬伙（見表2），佔市場待售一手總積存量約3.4萬伙逾三成，有業界相信市場需相當時間才可完全消化。

明報記者 林可為、江俊洋、林尚民

踏入11月，各大發展商將密切留意美國本周議息會議結果之餘，啟德The Twins雙子匯1期將於本月正式開業，令區內配套更為完備。天璽‧天自上月5日起開展首輪銷售，至昨日累售約865伙，佔今期單位總數906伙的96%，吸金逾百億元，被新地副董事總經理雷霆形容是「叱咤皇者」。項目熱賣一石激起千層浪，帶動同區多個新盤銷情升溫。本報以天璽‧天上月5日首輪開售當日起作統計，顯示至昨日啟德區各主要新盤已售約1163伙，佔同期大市總體成交量約2990宗約四成；而同期啟德新盤總體銷售額，估計高逾145億元，相信是近期市場上吸金最勁的地區。

天璽‧天佔865伙 套現破百億

以新世界（0017）牽頭的跑道區柏蔚森系列為例，同期累售約119伙，吸金約8億元，屬同期區內另一銷量破100伙新盤。另兩個主攻大單位的區內新盤──恒地（0012）牽頭發展的天瀧，以及華潤置地（海外）和保利（0119）合作的澐璟，同期分別均售近30伙，吸金分別約11億元及9億元。至於會德豐牽頭發展的跑道區DOUBLE COAST I，上周六首輪開售，單日售出18伙，套現約1.7億元。事實上，不少大手客在9月減息後積極入市，為啟德新盤銷情火上加油，以天璽‧天上月初首輪銷售為例，新地指當日共有18組買家在大手組別時段入市，其中一組買家斥資約6600萬元連購8伙；另外，澐璟亦錄大手客以近1.67億元，連購3伙向維港海景的3房戶。

雙子匯本月開業增區內吸引力

不過，作為近年新盤供應重鎮的啟德，區內已開售新盤的餘貨，連同已獲批預售樓花但未開售的新盤單位，以及現正申請預售樓花的新盤，總體供應量約1.13萬伙，相等現時市場一手積存量約3.4萬伙（已批預售但未發售，以及貨尾總計）的逾三成，相信市場需相當時間才可完全消化。

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，樓市氣氛好轉，相信發展商繼續乘勢推出旗下啟德新盤，並以貼市價出擊，配合美國有機會減息，料11月及12月啟德新盤有機會延續10月錄逾千宗成交的佳績。他續指出，啟德社區發展趨成熟，包括The Twins雙子匯1期本月正式開業，當中1期設有全新崇光百貨啟德店，項目總樓面達110萬方呎，另啟德體育園明年投入營運，區內新盤對各類買家，特別是內地專才具吸引力。

相關字詞﹕天瀧 澐璟 啟德 柏蔚森系列 新地 引爆效應 天璽‧天 美國減息

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