廖偉強：內地人才為樓市帶來機遇

疫情後更多內地人移居香港，同時間亦有大批香港人每星期走上內地消費。不少港人都控訴本地消費力因此大量流失。但其實，香港從來都是自由進出的城市，人員及資金的流動絕對是正常的。這裏有自身的吸引力，只要認清優勢所在，多借鏡人家的長處，總可以在生意上發揮出來的。近年，亦有很多內地的品牌趁機進駐香港，如果他們認為香港的生意「無得做」，就不會貿然來港投資。筆者相信，不論內地的人才來港發展，或是內地企業進軍香港，對他們和對香港都是機會。至於地產市場其實也是一樣，大量內地人才和企業來港，不論是住宅及工商舖物業的需求都會增加，當需求增加，就必定帶動地產市場。筆者相信，目前的樓市對內地人才、內地投資者或內地企業來說，都是最佳的切入市場機會，或者再過10年，他們更會是本港新一批因在低位吸納地產物業而致富的人。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]