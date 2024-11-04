陳永傑：今季樓價可止跌回升

樓市成交轉活，全因為「撤辣」、減息，再加上《施政報告》放寬按揭成數，令物業市場參與者的類型擴闊。首先「撤辣」，最受惠的要算是外地買家及投資者，入市成本大降。根據中原大數據資料顯示， 首3季一、二手私人住宅錄得33,915宗買賣登記，總值3093億元；當中「普通話拼音買家」佔8133宗或24%，涉及906億元，兩個數字均刷新歷史紀錄。樓價已從高位跌逾兩成，加上減除了辣稅，對海外買家而言，增加不少吸引力。另一類重投住宅市場的應是收租客，因為「撤辣」及放寬按揭成數的措施，令收租客不論於印花稅及首期支出上皆減少，加上租金向上，提供重大誘因吸引長線投資者入市。

近日一手項目已見投資者大手入市，一客購入多個單位的個案屢見不鮮。於投資者加持下，氣氛轉活，當中尤以一手成交氣氛最為熾熱，如長沙灣新盤全盤198伙單日沽清，以此走勢，不消一年已可將發展商積累的庫存消耗掉，當發展商不再急於去庫存後，買家會重投二手市場尋覓筍盤，近日所見二手亦已明顯活躍起來，當筍盤被消化，樓價便具有上升動力，相信第四季樓價可成功止跌並回升3%至5%。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]