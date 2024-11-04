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經濟
2024年11月4日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
港交所今推每周股票期權 首批10隻 時間值低期權金便宜 迎短期對冲風險需求
「倫敦辦」成立一周年 樂見歐美資金重臨
芝商所：美財赤或損國債信心 料央行吸黃金
星展看好港股 未來一年目標24000點
標準人壽稱有CIES客 2700萬「全配」投連險
富蘭克林 Grant Bowers：不論大選結果 續看好美科技股
10年前看好亞馬遜 股價至今升10倍
M&G英卓投資管理Fabiana Fedeli：超配中國股市 低配美股標指
腦動擁AI概念 預告續見紅
Circle冀拓港穩定幣業務 與監管部門洽談 尋求伙港企發展
德高貝登：部分二三線奢侈品牌減廣告預算
IGG料App業務加快增長 助應對「蘋果稅」壓力
港企投資換電摩托車 已在6國落地
GT版航程200多公里 最高時速107公里
怕樓價跌 應及早申請安老按揭？
環球經濟數據
劉思明：澳賭業復蘇 金沙Call 26221
張兆聰：零跑銷量倍升 勢頭佳可博
張兆聰：AMD返區間下限 可博反彈
伍禮賢：極兔速遞新市場業務增長快
涂國彬：美大選白熱化 金價續創新高
投資者及理財教育委員會：「先買後付」趨普及 宜留意風險
袁國守：美大選結果4情景分析
謝偉銓：適時檢視建屋及分配目標
《幫你格價》：運動保險涵蓋最多逾70運動
沈永年：灣區臘味選擇多 別有風味
陳正犖：日圓反彈阻力留意149.4
許健生：GPU-on-Demand打破算力瓶頸
溫傑：碧瑤中線部署 分段建倉
袁國守：全球靜待美大選結果
林少陽：中美擦槍走火風險較過往8年低
技術取勝：華能電力處上升通道
李聲揚：「特朗普交易」得啖笑
蔡金強：美股無方向 靜待本周總統大選
艾雲豪：從麥當勞看誰才是公司「創始人」
李順威：美大選來臨 市場反覆
劉思明：提防恒指久守必失
瑞銀亞洲：績後股價挫 理想熊58670
摩根大通亞洲：曾重上5.1算 日港購10435
周顯：要認清累進制亦屬簡單稅制
王弼：Tesla績後升勢能否持續？
曾淵滄：炒股不炒市 吼中遠海控
湯文亮：供應有限 需求無限
陳永傑：今季樓價可止跌回升
廖偉強：內地人才為樓市帶來機遇
布少明：多管齊下穩樓價
馬泰陽：消息利好 樓市交投轉旺
啟德不足一月沽近1200伙 吸金145億 成交量佔整體一手約四成 惟區內未來供應仍逾萬伙
11月首周末一手沽80伙 跌八成
和順石油趙氏家族近億入市ST. GEORGE'S
美議息前 十大屋苑周末成交跌46%
鄧成波家族美孚一籃子舖3.2億放售
DOUBLE COAST I 洋溢澳洲陽光氣息
匯景上月錄9宗成交 按月倍增
人機協作助MPF成員投資
劉思明：提防恒指久守必失
【明報專訊】本周美國大選、人大會議兩大重頭戲，加上聯儲局議息都可以對港股造成大幅波動。恒指近期窄幅波動待變，一旦出現向下突破，可能要有更深調整才有機會大彈。
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曾淵滄：炒股不炒市 吼中遠海控
湯文亮：供應有限 需求無限
陳永傑：今季樓價可止跌回升
廖偉強：內地人才為樓市帶來機遇
布少明：多管齊下穩樓價
馬泰陽：消息利好 樓市交投轉旺
啟德不足一月沽近1200伙 吸金145億 成交量佔整體一手約四成 惟區內未來供應仍逾萬伙
11月首周末一手沽80伙 跌八成
和順石油趙氏家族近億入市ST. GEORGE'S
美議息前 十大屋苑周末成交跌46%
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