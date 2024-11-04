袁國守：全球靜待美大選結果

【明報專訊】港股經歷9月及10月的大上大落後，近日回歸平淡，於20,000至21,000點窄幅上落，每日升跌僅數百點。10月埋單計，恒指累跌816點或近4%，11月首個交易日升189點，收報20,506點。市場持續觀望，因等候今個「多事之秋」的星期，重頭戲是明天（5日）舉行的美國總統大選，往後幾年全球政局和資產市場變化，或多或少都受到選舉結果影響，故市場屏息以待。
今期封面故事主角富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers認為，不論美國總統大選結果如何，也不會影響當地龍頭科技股在未來幾年繼續投資AI相關基建，故旗下基金現仍重倉這類科技股。大選之後，聯儲局將於香港時間本周五（8日）公布議息結果，預期減息0.25厘，惟近日美國公布的經濟數據強勁，令往後減息增添變數。
當然，港股後市主要取決於內地政策去向，若主力炒港股，本周召開的全國人大常委會會議（4至8日）或許更重要，因預料將公布財政政策的具體細節。上周傳來內地新一輪債務置換規模或達10萬億元人民幣，惟大市反應冷淡，未見大幅抽升，故現時仍是採取「炒股不炒市」為上策。
明報經濟投資理財副採訪主任
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