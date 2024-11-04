袁國守：全球靜待美大選結果

今期封面故事主角富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers認為，不論美國總統大選結果如何，也不會影響當地龍頭科技股在未來幾年繼續投資AI相關基建，故旗下基金現仍重倉這類科技股。大選之後，聯儲局將於香港時間本周五（8日）公布議息結果，預期減息0.25厘，惟近日美國公布的經濟數據強勁，令往後減息增添變數。

當然，港股後市主要取決於內地政策去向，若主力炒港股，本周召開的全國人大常委會會議（4至8日）或許更重要，因預料將公布財政政策的具體細節。上周傳來內地新一輪債務置換規模或達10萬億元人民幣，惟大市反應冷淡，未見大幅抽升，故現時仍是採取「炒股不炒市」為上策。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]