明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：碧瑤中線部署 分段建倉

【明報專訊】碧瑤綠色集團（1397）為香港最大的綜合環境服務集團之一，旗下共有四大業務分部，包括清潔服務、廢物處理及回收、園藝服務及蟲害管理；當中以首項業務佔比最重，以今年上半年計，單一分部貢獻總收入約80.2%、其他3個分部佔11.4、5.5及2.9%。

簡介集團的清潔服務分部，其為政府轄下共7區街道提供清潔服務，服務人口約280萬，反映集團於香港清潔服務市場的領導地位。此外，集團亦為食物環境衞生署管理全港7區的政府場地清潔。至於其他提供服務的場地遍及各大醫院、政府診所、香港國際機場、學校、屋苑及私人機構等，顯示市場認可集團的專業服務。

上半年集團收入增加16.6%；當中，除了收入佔比最小的蟲害管理分部收入減少外，其他分別收入均增加。清潔分部期內收入突破10億元，按年增幅達20%。

根據管理層表示，此分部收入大升，主要由於集團與政府各部門及不同機構的新清潔服務合約所致。同期集團營運溢利升16.8%至3720萬元，公司權益股東應佔溢利增長11.2%至2427萬元，整體業績理想。

投資者往往較關心相關企業的現存合約，於今年6月30日，集團現存未到期合約總額接近46億元，其中約13億元將於今年底前確認，約20億元將於明年確認，餘下約12.8億元會於2027年及之後確認。數據預示未來收入及盈利增長有一定保證，提升業績的能見度。

展望未來，根據2022年香港固體廢物監察報告，香港每日生產約11,128公噸都市固體廢物，當中約三成為廚餘，即約3330公噸。

政府現時廚餘處理量只達每日約600公噸，無法滿足需求。由此可見，未來廚餘市場潛力龐大，集團作為香港廢物回收市場的領導者，將通過提供包括廚餘收集等各項回收服務，協助香港致力於2035年前實現「零廢堆填」的願景，並同時推動業務增長。

另一方面，政府正全速發展北部都會區，預計眾多公營房屋陸續落成，其中古洞北以及粉嶺北新發展區的公共屋邨，預計於2026年開始陸續入伙。北部都會區全面發展後，可提供約50萬個新增房屋單位，可望為集團多個核心業務帶來進一步發展的契機。

管理層表示，集團在致力提高各核心業務的市場份額的同時，積極於香港及以外地區擴張。同時因應公司的發展，適時尋找潛在的併購、合營、或新業務項目，加速未來業務增長。

現時集團市盈率不足6倍，股息則為5%以上，適合作中長線部署。惟要留意，股份交投相對淡靜，或需分段建倉。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

相關字詞﹕碧瑤 溫研股海 溫傑

上 / 下一篇新聞

港交所今推每周股票期權 首批10隻 時間值低期權金便宜 迎短期對冲風險需求
港交所今推每周股票期權 首批10隻 時間值低期權金便宜 迎短期對冲風險需求
「倫敦辦」成立一周年 樂見歐美資金重臨
「倫敦辦」成立一周年 樂見歐美資金重臨
芝商所：美財赤或損國債信心 料央行吸黃金
芝商所：美財赤或損國債信心 料央行吸黃金
星展看好港股 未來一年目標24000點
星展看好港股 未來一年目標24000點
標準人壽稱有CIES客 2700萬「全配」投連險
標準人壽稱有CIES客 2700萬「全配」投連險
富蘭克林 Grant Bowers：不論大選結果 續看好美科技股
富蘭克林 Grant Bowers：不論大選結果 續看好美科技股
10年前看好亞馬遜 股價至今升10倍
10年前看好亞馬遜 股價至今升10倍
M&G英卓投資管理Fabiana Fedeli：超配中國股市 低配美股標指
M&G英卓投資管理Fabiana Fedeli：超配中國股市 低配美股標指
腦動擁AI概念 預告續見紅
腦動擁AI概念 預告續見紅
Circle冀拓港穩定幣業務 與監管部門洽談 尋求伙港企發展
Circle冀拓港穩定幣業務 與監管部門洽談 尋求伙港企發展
德高貝登：部分二三線奢侈品牌減廣告預算
德高貝登：部分二三線奢侈品牌減廣告預算
IGG料App業務加快增長 助應對「蘋果稅」壓力
IGG料App業務加快增長 助應對「蘋果稅」壓力
港企投資換電摩托車 已在6國落地
港企投資換電摩托車 已在6國落地
GT版航程200多公里 最高時速107公里
GT版航程200多公里 最高時速107公里
怕樓價跌 應及早申請安老按揭？
怕樓價跌 應及早申請安老按揭？
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：澳賭業復蘇 金沙Call 26221
劉思明：澳賭業復蘇 金沙Call 26221
張兆聰：零跑銷量倍升 勢頭佳可博
張兆聰：零跑銷量倍升 勢頭佳可博
張兆聰：AMD返區間下限 可博反彈
張兆聰：AMD返區間下限 可博反彈
伍禮賢：極兔速遞新市場業務增長快
伍禮賢：極兔速遞新市場業務增長快
涂國彬：美大選白熱化 金價續創新高
涂國彬：美大選白熱化 金價續創新高
投資者及理財教育委員會：「先買後付」趨普及 宜留意風險
投資者及理財教育委員會：「先買後付」趨普及 宜留意風險
袁國守：美大選結果4情景分析
袁國守：美大選結果4情景分析
謝偉銓：適時檢視建屋及分配目標
謝偉銓：適時檢視建屋及分配目標
《幫你格價》：運動保險涵蓋最多逾70運動
《幫你格價》：運動保險涵蓋最多逾70運動
沈永年：灣區臘味選擇多 別有風味
沈永年：灣區臘味選擇多 別有風味
陳正犖：日圓反彈阻力留意149.4
陳正犖：日圓反彈阻力留意149.4
許健生：GPU-on-Demand打破算力瓶頸
許健生：GPU-on-Demand打破算力瓶頸
袁國守：全球靜待美大選結果
袁國守：全球靜待美大選結果
林少陽：中美擦槍走火風險較過往8年低
林少陽：中美擦槍走火風險較過往8年低
技術取勝：華能電力處上升通道
技術取勝：華能電力處上升通道
李聲揚：「特朗普交易」得啖笑
李聲揚：「特朗普交易」得啖笑
蔡金強：美股無方向 靜待本周總統大選
蔡金強：美股無方向 靜待本周總統大選
艾雲豪：從麥當勞看誰才是公司「創始人」
艾雲豪：從麥當勞看誰才是公司「創始人」
李順威：美大選來臨 市場反覆
李順威：美大選來臨 市場反覆
劉思明：提防恒指久守必失
劉思明：提防恒指久守必失
瑞銀亞洲：績後股價挫 理想熊58670
瑞銀亞洲：績後股價挫 理想熊58670
摩根大通亞洲：曾重上5.1算 日港購10435
摩根大通亞洲：曾重上5.1算 日港購10435
周顯：要認清累進制亦屬簡單稅制
周顯：要認清累進制亦屬簡單稅制
王弼：Tesla績後升勢能否持續？
王弼：Tesla績後升勢能否持續？
曾淵滄：炒股不炒市 吼中遠海控
曾淵滄：炒股不炒市 吼中遠海控
湯文亮：供應有限 需求無限
湯文亮：供應有限 需求無限
陳永傑：今季樓價可止跌回升
陳永傑：今季樓價可止跌回升
廖偉強：內地人才為樓市帶來機遇
廖偉強：內地人才為樓市帶來機遇
布少明：多管齊下穩樓價
布少明：多管齊下穩樓價
馬泰陽：消息利好 樓市交投轉旺
馬泰陽：消息利好 樓市交投轉旺
啟德不足一月沽近1200伙 吸金145億 成交量佔整體一手約四成 惟區內未來供應仍逾萬伙
啟德不足一月沽近1200伙 吸金145億 成交量佔整體一手約四成 惟區內未來供應仍逾萬伙
11月首周末一手沽80伙 跌八成
11月首周末一手沽80伙 跌八成
和順石油趙氏家族近億入市ST. GEORGE'S
和順石油趙氏家族近億入市ST. GEORGE'S
美議息前 十大屋苑周末成交跌46%
美議息前 十大屋苑周末成交跌46%
鄧成波家族美孚一籃子舖3.2億放售
鄧成波家族美孚一籃子舖3.2億放售
DOUBLE COAST I 洋溢澳洲陽光氣息
DOUBLE COAST I 洋溢澳洲陽光氣息
匯景上月錄9宗成交 按月倍增
匯景上月錄9宗成交 按月倍增
人機協作助MPF成員投資
人機協作助MPF成員投資