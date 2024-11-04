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《幫你格價》：運動保險涵蓋最多逾70運動

【明報專訊】意外防不勝防，隨着大眾的健康意識提升，於增加運動量的同時，也有可能於過程中意外受傷。儘管意外保險的保障範圍不少，惟如中暑此類運動期間常見的身體不適狀况，又或是參與業餘運動賽事受傷，往往不屬意外保險的保障範圍，運動保險則可提供相關的保障，選擇時應留意保障範圍是否涵蓋常做運動及是否切合自身需要。

明報記者 劉敬華

在日常運動中受傷或不適並不罕見，如在酷熱天氣下做戶外運動中暑、行山遇意外導致骨折，又或是健身重訓時不慎拉傷肌腱等，現時市面上的運動保險，除可就運動意外提供身亡及傷殘保障外，並可針對運動所誘發的嚴重狀况，如昏迷或心臟驟停等，更可就骨折、脫臼、韌帶撕裂及肌腱斷裂提供保障。個別運動保險還可保障運動意外衍生的其他損失，以Avo「動‧敢」運動保障為例，該保障的年票計劃，可提供會籍和預定服務費用保障，一旦因運動受傷，無法使用健身室或上運動課程，此保障可補償預繳而無法退還的會籍或訓練等費用，每年的最高賠償額為5000元。

宜考慮是否包括常做運動

若比較涵蓋保障運動的數目，是次比較的計劃中，以蘇黎世「全躍動」運動保障涵蓋的運動項目最多，達76種，不僅包括常見運動如籃球、足球、跑步、遠足、游泳、踏單車、健身及瑜伽等，也包括武術運動，如跆拳道、空手道、摔角及自由搏擊等，更包括極限運動如花式滑板車、BMX自由花式及滑翔傘等，保障只限於香港。對於常往外地參加業餘運動比賽的人士，或需考慮可同時提供海外保障的計劃，如藍十字「智Fit」運動保險的全年計劃，其保障可伸延至香港以外舉辦的「受保運動」比賽，但亦要符合一定的條件，如為開放予公眾或由學校、商業機構或經由當地政府已註冊的非牟利機構舉辦或贊助的比賽，並有指定路線或比賽場地等。

即使可保障香港以外的運動意外，保障運動項目再多，若個人常做的運動並未涵蓋於受保運動之列，亦屬徒然。因此選擇運動保時，除留意常做運動是否屬計劃受保運動外，還要考慮運動頻率及運動性質，再比較保障額及保費，如自身有定期運動的習慣，宜選擇全年計劃，又如不定期運動者已計劃參與特定業餘運動比賽，或可考慮選擇以日計算的計劃。比較是次有提供全年保障期的計劃，以蘇黎世「全躍動」運動保障的每年298元保費，最為吸引，惟保障額自然不及保費較高的計劃，若與全年計劃保費為2500元的藍十字「智Fit」運動保險比較，前者的意外死亡或永久傷殘保障的每年最高保障額為20萬元，後者的個人意外（意外身故及永久傷殘）的每年最高保障額為50萬元，選擇時宜於保障額及保費中取得平衡。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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