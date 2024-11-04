怕樓價跌 應及早申請安老按揭？

本人準備於未來幾年退休，除了會協助照顧父母之外，沒有太多的家庭責任。若干年前，為了減少利息支出，用了一部分的積蓄清還了按揭貸款，現時已零負債。覺得香港經濟環境欠佳，怕樓價會繼續下跌，現時應否及早申請安老按揭？以現時的資產又該如何部署？

筆者回覆：

基於香港的經濟環境及股票市場持續不穩了一段時間，愈來愈多準退休人士都擔心自己退休時，手上的「資產」將進一步縮水。這樣的心態都反映到安老按揭的申請數字上，據報今年首三季，按證公司接獲的安老按揭申請按年增加50%，估計有部分退休人士擔心樓價再跌，不如及早「鎖定」其價值，轉化成現金流，支持退休生活。回到張小姐的問題，應該及早申請安老按揭嗎？與其討論單一資產的決策，筆者認為不如先檢視整體的財務安排。

張小姐現時的每月支出約3萬元，假設要於退休後維持同等的生活水平，便需要製造3萬元的被動收入。根據張小姐的年齡去計算，以市值800萬元的物業申請安老按揭，可獲取每月約14,000元的年金至終身，距離3萬元的支出，有約16,000元的缺口。如果以現時每月儲蓄2萬元來計算，不考慮投資回報的話，理論上於60歲時，將會有合共200幾萬元的積蓄，如果用於申請香港年金，可獲取每月約1萬元的年金至終身，距離3萬元的支出，仍然有約6000元的缺口。

宜一併檢視保單才再考慮

張小姐提及手上有幾份已供滿的保險，應該拿出來仔細檢閱，是否有轉化成現金流的可能性，除了部分退保之外，部分保單都可以有序提取，做到類似年金的效果。另外，值得留意是否有一些人壽保險計劃，符合申請保單逆按揭，與安老按揭一樣，可以年金或一筆過方式套現，而且借款人一般可終身毋須還款。借款人可選擇於固定的年金年期內（10年、15年或20年）或終身每月收取年金至壽險保單到期為止。

總的而言，現時比較務實的想法，可能是考慮是否延後退休年齡，或退休後的真實支出安排。至於是否馬上申請安老按揭？基於上述計算，建議一併檢視保單才再作考慮。如果仍然存在缺口，物業作為核心資產，可能需要考慮更多的應用可能性，比如「大屋搬細屋」或現時愈來愈多人考慮出租香港物業，再搬到較低成本的城市居住，舉例內地城市。最後，以上是通用資訊，並不構成任何形式的意見，有退休策劃需要的朋友，宜根據自身情况，進一步諮詢相關的專業人士。

李澄幸 CFP認可財務策劃師

■理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[李澄幸 理財信箱]