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經濟
新經濟新天地

港企投資換電摩托車 已在6國落地

【明報專訊】由於起步太遲，香港在研發電動交通工具方面，早已被內地和歐美日韓等拋離。不過，有本地企業卻想出，藉着一系列具協同作用的收購重組，集各家大成、追回時間，成為具競爭力的後來者。雖然該公司暫時只付運了大約1000輛電動摩托車，但已在6個國家落地使用。而且，手上還有約10萬輛訂單，算是好的開始。

明報記者 薛偉傑

One Energy（HK）Limited創辦人涂竣凱透露，本來在經營自己成立的私募基金。只因看好電動摩托車前景，而尋找這方面的投資機會。最初，他只打算找一間技術比較成熟的初創企業入股，並沒有打算涉足日常的營運管理。但他的興趣愈來愈大，而且他發覺，一間公司未必有齊他心目中的技術和競爭優勢。於是，他便決定通過多次具協同作用的收購，來集各家大成，重組一家新公司。這就是One Energy的由來。

幾十秒可完成更換電池

現時，One Energy主要在幾方面擁有競爭力：

第一，其電動摩托車採快速更換鋰電池設計，用戶只要找到換電櫃，配合手機App操作，大約幾十秒就可完成更換電池，毋須慢慢等候充電，大大節省時間。

第二，該公司的換電櫃具有水冷循環降溫和灑水降溫兩個功能。其換電櫃在充電過程中，會不斷利用水循環來帶走熱量，就好像專為超頻而設的電腦組裝機那樣。由於有水循環降溫，其換電櫃的充電速度可以設計得比較快，只需70分鐘，就可將完全無電的鋰電池充滿電，但又十分安全。其換電櫃還配備了多個溫度感應器和煙霧感應器，時刻監察每個鋰電池。一旦有某個鋰電池溫度過高或者開始冒煙，即會自動切斷充電電源，並對它灑水，務求令它盡快降溫，避免起火。

該公司的鋰電池的電芯乃是向比亞迪採購，但鋰電池的鋁質外殼、電池管理軟件（BMS）、換電櫃等，都是該公司自行研發。該公司還在深圳設有廠房，自行組裝鋰電池和換電櫃。從該公司播放的測試短片所見，其鋰電池可以浸在水中1小時，而不會入水損壞，還可以立即裝入該公司的摩托車內使用。

泰國組裝摩托車 具供應鏈地利優勢

第三，該公司在泰國擁有自己的摩托車組裝廠。該廠以往一直生產燃油摩托車，該公司購入之後，稍為改造技術，便可以生產電動摩托車。涂竣凱解釋，泰國素有「東南亞底特律」之稱，其汽車業供應鏈十分完整。而且，東南亞10國是很大的摩托車市場。其中，泰國每年的摩托車銷量約180萬輛，印尼更達到500萬至600萬輛。雖然燃油摩托車暫時仍然主導市場，但部分國家已推出補貼政策，例如泰國等。因此，在泰國生產電動摩托車，不論是供應鏈、生產成本還是運輸成本，都有好處。

暫已付運1000輛 手上訂單10萬輛

由於該公司月前才完成收購泰國的摩托車組裝廠及其技術改造，截至10月底只付運了大約1000輛電動摩托車及配套的換電櫃，但已經在6個國家落地使用，包括：泰國、德國、法國、英國、中國、加納。至於已簽下但未付運的訂單大約有10萬輛，包括其他東南亞國家。現時，該公司在上海市設有全資子公司，自行在當地銷售電動摩托車及營運換電櫃網絡。在其他國家，則是交貨給當地的經銷商。涂竣凱稱，其實還有外國客戶有意落單，只是該公司擔心未能在合理時間內交貨，暫不敢接單。因為該公司的泰國摩托車組裝廠，每年產能暫只約2萬輛，必須擴大產能之後，才敢承接更多訂單。

由於該公司已進駐科學園，在貿發局日前主辦的「國際環保博覽」中，該公司亦有在香港科技園展區設立攤位。該公司的加納客戶Gasor Electric的負責人Daniel Oben-Torkornoo更特別來港，在展覽中與該公司簽署擴大合作備忘錄。

Oben-Torkornoo透露，他用了3年來研究電動摩托車市場，以及搜尋合適的產品和供應商。結果透過一些關鍵字，在網上找到One Energy。他的公司早前已經從One Energy引入了10輛電動摩托車到加納，反應不錯。所以他這次來港和One Energy簽署備忘錄，計劃明年再引入8000輛，除了在加納銷售之外，還會在尼日利亞、肯尼亞、埃塞俄比亞、烏干達、贊比亞等銷售。雖然這些市場暫時仍然由燃油摩托車主導，但肯尼亞和埃塞俄比亞已經免除了電動摩托車的入口稅，加納則會在明年實施。

[新經濟新天地]

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