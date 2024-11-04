Circle冀拓港穩定幣業務 與監管部門洽談 尋求伙港企發展

明報記者 蕭嘉聰

Circle以發行USDC為人熟知，旗下業務亦包括與歐元掛鈎的穩定幣EURC及不同金融科技產品，例如跨鏈傳輸協議（CCTP）及可編程Web3錢包。陳欽淇指出，香港虛擬資產（VA）行業早在2017至2018年已崛起，不過當時討論集中在價格波動的比特幣等虛擬貨幣。至2020年疫情期間，跨境貿易加大穩定幣應用，近年各個國家及地區均積極推出政策配合，帶動產業發展。

盼港最快明年初通過穩定幣法規

他認為，各國的穩定幣監管方向大致相同，香港穩定幣制度同樣跟着國際化去做，Circle在金管局諮詢期間亦有提供意見，包括作為一家受不同國家監管的海外發行商如何融入香港的環境及監管，公司亦希望可在港發展，正與不同監管部門傾談相關的機會。他又謂，政府2022年起發展Web3產業，其實已推得很快，立法需時加上有其他考慮，希望可在明年初或者年中通過穩定幣法規，對香港發展有信心。

伙HKT藉區塊鏈打造客戶忠誠服務

Circle上周宣布與HKT簽署合作備忘錄，將利用區塊鏈技術來打造客戶忠誠服務，並加強與商家的互動體驗。陳欽淇表示，雖然政府未推穩定幣政策，不過除了初創企業，大型企業亦陸續向Web3發展，例如HKT有意將升級其電子錢包至Web3級別，將是未來應用區塊鏈的基礎，當穩定幣法規例出台後可配合發展連結不同鏈路。

他又指出，現時Web3發展有如當年企業轉型採用公有雲，由於IT部門未必有足夠資源研究Web3技術，以SaaS形式接入技術可加快發展。他續稱，香港作為國際金融中心，政府亦有想法發展資本市場代幣化，好處包括區塊鏈看到買賣數據、減低資金費用等，公司技術亦足以為金融業提供相關服務。對Circle而言，未來的主要目標是推動網絡化貨幣，不論是交易所、P2P或是電子錢包都可以應用，不同公司可自行創造其用例，以及協助中小企減低資本成本。