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經濟
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M&G英卓投資管理Fabiana Fedeli：超配中國股市 低配美股標指

【明報專訊】美國大型資產管理公司富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers上文已前瞻將於明天舉行的美國總統大選，指出從最近股市表現來看，對特朗普當選總統的勝算抱有樂觀情緒，下文將訪問來自英國的M&G英卓投資管理股票、多元資產及可持續發展首席投資總監Fabiana Fedeli分析美國總統大選結果對中國股市的影響，並解釋該行現正超配（overweight）中國股市及低配（underweight）美股標指的原因。

《Money Monday》第464期封面故事（9月2日出版）專訪中，M&G英卓投資管理亞洲股票投資聯席主管David Perrett預測，美國聯儲局該月將會開始減息，至明年6月累積減息0.75厘至1厘，料亞太區主要央行也會減息，對當地股市屬正面，中國內地及香港更尤其受惠，故旗下基金當時已超配中國股市，包括看好中資物業代理股、豬肉股及啤酒股。

受惠於內地政府於9月下旬開始積極推出一籃子寬鬆貨幣政策及積極財政政策促進經濟增長，恒指在9月下旬至上月上旬曾勁升三成，即使近周回吐，與Perrett在9月2日專訪見報前的水平比較，仍錄得逾一成升幅；若以貝殼找房（美：BEKE）、萬洲國際（0288）及華潤啤酒（0291）作為中資物業代理股、豬肉股及啤酒股代表，其股價期內均錄得升幅，貝殼潤啤跑贏恒指，表現理想（見圖）。

珠玉在前，Perrett的同事、M&G英卓投資管理Fabiana Fedeli近日從英國來港會見投資者，其間亦接受《Money Monday》訪問，她對中國股市的最新看法也值得讀者重視。

中國或就美大選結果微調谷經濟政策

Fedeli指出，M&G英卓投資管理現時仍超配中國股市，並分析政府9月下旬出台一系列刺激經濟政策的影響：「早於刺激政策出台前，我們已經看好中國股市，當時市場對中國股市期望很低，而我們則看到有些股份基本因素強勁、並且藉慷慨派息或回購以把日常經營活動中賺到的現金流與股東分享。很明顯地這些刺激政策屬正面，尤其這些是由不同部門合作、細心組織後才出台的政策，故此股市也曾急升；不過，當股市急升後，在某一時點，市場期望已屬偏高，故此跟着股市便出現調整。若看長線的話，這些刺激政策肯定有幫助，而我們希望看到更多細節，我們現正密切留意在美國大選後閉幕的中國人大常委會議結果，估計中國政府會因應有關選舉結果而微調將出台的刺激經濟政策。」

美投資者傾向大選後 始考慮中國股市

據人民網報道，十四屆全國人大常委會第十二次會議本周一至周五（本月4日至8日）在北京舉行，而由委員長趙樂際建議的常委會議程包括審議國務院關於金融工作情况的報告。Fedeli認為，是次人大常委會議料涉及批准財政政策刺激經濟的方案，除了政策總規模屬焦點外，具體政策如何支持樓市止跌回穩及促進消費增長同樣亦值得關注。

Fedeli表示，她是次來港參加了一個大型投資會議，其間與不少國際投資者交流，她的印象是，不少幾年前早已沽清中國股市的國際投資者，並沒有因應目前中國政策轉向而重返中國股市，會繼續觀看政策的成效，尤其是美國投資者更傾向在總統大選後看清楚形勢再做決定。

至於M&G英卓投資管理過去兩個月在中國股市的部署，Fedeli指出，由於該行早於政府9月下旬出台一系列刺激經濟政策前已超配中國股市，所以當中國股市因此急升至高位後，該行亦已減持一些高啤打系數（high beta）的持股，並在近周中國股市回落後，再次增持一些估值吸引的股票。

標指不少成分股估值貴 較看好企業軟件股

Fedeli透露，目前M&G英卓投資管理在中國股市看好消費股，這亦與Perrett在兩個月前上述專訪中看好物業代理股、豬肉股及啤酒股屬一致，而Fedeli亦提到看好科技股及新能源股等，並強調在有關板塊一定要選基本因素理想的優質股：「除了特朗普可能重返白宮及向中國加徵關稅外，歐洲也就向中國加徵關稅有愈來愈多的討論，故此中國上市公司一定要變得更強大及更有競爭力，包括節省成本、提高效率及持續提升科技創新的能力。」

另外，Fedeli指出，現時M&G英卓投資管理低配美股標指，原因是不少成分股市盈率已屬偏高；Fedeli透露，在美股中，目前該行比較看好受惠人工智能（AI）熱潮的企業軟件股。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

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