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經濟
封面故事

富蘭克林 Grant Bowers：不論大選結果 續看好美科技股

【明報專訊】美國總統大選當地時間明天舉行前，美股三大指數上周均下跌，當中代表科技股的納指更大跌1.5%，今期封面故事由富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers分析最新形勢。Bowers表示，最近股市的表現顯然對共和黨總統候選人特朗普當選的勝算抱有樂觀情緒；Bowers認為，不論是次總統大選結果如何，也不會影響美國龍頭科技股未來幾年繼續積極投資於數據中心等人工智能（AI）相關基建，以提升生產力及節省成本，由此帶來龐大增長機遇，因此旗下基金現仍重倉美國龍頭科技股。

明報記者 葉創成

雖然多個民意調查顯示共和黨總統候選人特朗普及民主黨總統候選人賀錦麗勝出明天舉行的美國大選的機率相若，但富蘭克林Grant Bowers表示，從最近股市的表現來看，市場對特朗普勝選感到樂觀：「最近股市的表現，顯然對特朗普當選總統的勝算抱有樂觀情緒，而其優勢來自親商立場、低稅收、低監管政策。而其劣勢則來自關稅及其影響，以及財政政策和債務水平。當然，你不可能佔盡上風而毫無潛在的不利因素。」（“If you look at the way the market is performed, I think there is some optimism in the market for President Trump to win. What that brings is his pro-business, low tax, low regulatory sort of policies. The contra side to that is what happens with tariffs and the impact around that, as well as the fiscal policies or levels of debt. And you don't get all the upside without some of the potential downside.”）

美小型股下半年開始跑贏大型股

事實上，瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置主管及環球投資管理亞太區聯席主管蘇安淳（Adrian Zuercher）在《Money Monday》第466期封面故事（9月16日出版）已分享對是次美國總統大選的看法，指若美國共和黨候選人、前總統特朗普一旦勝選，料會推出不少支持美國本土經濟發展的政策，利好美國小型股。可以留意的是，反映美國小型股表現的羅素2000指數下半年以來已開始跑贏反映美國大型股表現的標指（見圖1），這可被視為股市對特朗普勝選的押注之一。

料單一政黨難控制白宮國會 難大改革

另外，雖然美股三大指數道指、標指及納指上周分別下跌0.15%、1.37%及1.50%，惟以上周五與9月底收市價比較，道指、標指及納指變幅分別是-0.65%、-0.59%及0.27%，整體來說波幅不大，Bowers就此表示：「市場對兩名候選人甚為熟悉，所以我們對選舉前夕股市並無太多波動不感到意外。儘管如此，我認為兩名候選人在監管、關稅和財政政策方面確實存在差異。但是由於政府分治（Divided government）是最有可能出現的選舉結果，因此出現大規模變革的機會極低，這就是市場並無太大反應的原因。假如政府（包括白宮、眾議院和參議院）由單一政黨全面控制，便能做較多的實質變革，屆時我認為市場會預期有更多的波動。」

受惠人工智能熱潮的 Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）及Tesla（美：TSLA）股價過去兩年均向好，被稱為7隻龍頭科技股（Magnificent 7），當中，除了蘋果及Tesla外，Magnificent 7其餘5隻股價表現期內均跑贏標指（見圖2），相信不少投資者最關心的是──美國總統大選後龍頭科技股股價升勢能否持續？而由Bowers管理的「富蘭克林美國機會基金」截至9月底五大持股悉數來自該板塊（見表），對其前景仍感樂觀。

美科技股未來幾年料巨額投資AI

Bowers表示：「不論是數據中心、圖形處理器（Graphics Processing Unit、簡稱GPU）晶片及大語言模型（Large Language Models、簡稱LLM）也好，都在進入大型測試的階段，這些都涉及我們將如何去應用生成式人工智能（Generative AI、下稱生成式AI），而我相信人類日常的工作或生活始終都會有更多產品及工具可以應用生成式AI，由此提升生產力及節省成本。這些龍頭科技股已經宣布未來幾年興建大型數據中心以支持更好地應用LLM的路線圖，不論總統大選結果如何，我相信有關計劃將繼續執行。」

雖然Bowers承認明日美國總統大選結果可能會對日後監管政策及政府投資帶來一些影響，但Bowers指出，兩名候選人看來均沒有意願監管生成式AI以致其結構性增長故事受損，料生成式AI仍然會繼續是改變世界的科技。

稱共和黨若上台 監管影響金融能源較多

Bowers表示：「我不覺得若特朗普或共和黨執政後監管政策的改變會直接影響科技公司，作為比較，我覺得有關監管政策的轉變會更影響金融及能源業，因為共和黨在這些領域的倡議與現時執政的民主黨有方向性的不同。」

總結是次訪談時，Bowers強調，對美國龍頭科技股的前景信心十足：「美國股市集中度現時已經變得非常高，由幾隻龍頭科技股的回報來主導大市的走勢，此情况並不令人意外，原因是這些龍頭科技股擁有非常強勁的競爭地位，賺錢能力難以置信地高，也擁有良好的資產負債表，而且幾乎全部均積極發展生成式AI此美好增長的領域。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕Magnificent 7 特朗普 生成式人工智能（Generative AI） 美國科技股 美國總統大選 富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers

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