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經濟

「倫敦辦」成立一周年 樂見歐美資金重臨

【明報專訊】港交所（0388）上周預告計劃明年在沙特阿拉伯首都利雅得開設辦事處，而在倫敦辦事處亦剛於早前慶祝成立一周年。

港交所市場主管蘇盈盈表示，樂見歐洲投資者及企業對參與香港及中國內地市場的態度在近月轉趨正面，該所將繼續在歐洲、美洲及世界各地推廣香港市場，吸引全球的投資者及企業參與本港市場，並透過互聯互通機制進入內地市場。

有員工助擬港上市歐洲中東等企業

蘇盈盈接受本報查詢時表示，倫敦辦事處自去年成立後，一直積極在英國及其他歐洲市場做業務拓展，包括與當地的基金和投資者介紹香港市場及連接內地市場的互聯互通機制。此外，倫敦辦事處亦有員工專責為歐洲、中東及非洲有意來港上市的企業提供服務。

她在上月底出席港交所首次在倫敦舉辦的歐洲定息及貨幣峰會，進一步向當地市場及投資者介紹港交所的發展概况，包括定息及貨幣業務，以及交投量不斷上升的互換通機制等。互換通是全球首個衍生產品市場的互聯互通機制，讓國際投資者可便利地參與中國內地銀行間利率互換市場。

續歐美及世界各地推廣港市場

上月24日內地宣布推出「組合拳」刺激經濟措施，國際投資者由之前低配中資股，轉為對內地及香港股市重拾興趣，倫敦是歐洲最大資金池之一，有大量對冲基金、私募基金等機構投資者。蘇盈盈表示，歐洲投資者及企業近月對參與香港及內地市場的態度轉趨正面，該所將繼續在歐洲、美洲及世界各地推廣香港市場。

港交所行政總裁陳翊庭在倫敦辦事處一周年酒會致辭時亦指出，香港證券市場近期成交量屢創新高，展現其國際競爭力和增長潛力。她早前接受本報訪問時指出，9月中起3個多星期，曾於新加坡、北京、倫敦及紐約做投資者路演，發現國際投資者對於期待已久的中國推出支援經濟措施，所釋出信息均屬正面，反應較以往熱烈。除了倫敦外，港交所現時在新加坡、北京、上海及紐約亦設海外辦事處，在地支持其環球客戶。

有熟悉市場運作人士就指出，近期港股成交急升，歐美等投資者興趣增加，港交所的海外辦事處應把握機遇，與歐美等投資者緊密聯繫，提供實地支持，協助其了解香港市場及金融產品。除了互聯互通機制、現貨市場外，近年香港的衍生產品市場增長迅速，亦應協助他們了解，以捕足亞洲的增長機遇。此外，內地家電龍頭美的集團（0300）來港上市後表現不俗，海外辦事處可推介本港資本市場發展，吸引海外公司來港上市。

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