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經濟

港交所今推每周股票期權 首批10隻 時間值低期權金便宜 迎短期對冲風險需求

【明報專訊】港交所（0388）今日就10隻股份推出「每周股票期權」，當中大部分為科技股。港交所證券產品發展部高級副總裁David Lutz接受傳媒訪問時表示，港交所按照高流動性及波動性原則，選取10隻股份並推出每周股票期權（見圖），因該批股份有更多短期對冲及交易需求。他續稱，港交所現已有第二批每周股票期權候選股份名單，未來將按上述原則，檢視首批股票期權表現及市場反應，對日後增加更多每周股票期權持開放態度。

明報記者 江陵凱

David Lutz指出，市場或疑惑本港股票市場已有每月股票期權，為何是次港交所推出每周股權。他解釋是次推出的股票期權包括騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）等，均為高流動性及高波動性的股份，因而有更大的短期對冲風險及短期交易的需要。據港交所資料顯示，今年首9個月股票期權日均成交合約為69.9萬張，當中科技股期權佔比為57%，較2018年的24%激增33個百分點。

已有次批候選股名單

David Lutz提到，每周股票期權能提供更便宜期權金，可為投資者提供更適合的產品，以精準地為近期經濟數據或業績發布做投資操作。由於每周股票期權到期日較短，包含時間值的期權金亦相對便宜，他指投資者可因應短期內發生的重要事件，以較低的期權金做操作，並提升投資回報。他更透露，現時市場有29家股票期權的莊家，大部分均表示支持推出每周股票期權，只有部分發行人稱有每月股票期權便可。

稱每周期權推動市場資金壯大

市場有意見憂慮港交所推出每周股票期權，會搶奪每月股票期權市場的資金，並影響市場發展。David Lutz解釋，據港交所於2019年已推出的恒生指數每周期權，目前其成交量佔整個恒生指數期權產品系列總成交量約35%，而於剛推出的第一年則為10%。他指出，過去多年數據均顯示，推出恒生指數每周期權對衍生產品市場有疊加作用（additive），指市場資金規模亦不斷壯大，認為每周期權為當中的主要推動力。

港交所資料顯示，截至今年首9個月，恒指、國指及科指每周期權日均成交合共約1.98萬張，按年增長28%；其間3隻指數的指數期權日均總成交合共約4.56萬張，按年增長13%。

相關字詞﹕交易成本 發行商 莊家 David Lutz 期權金 對沖 衍生產品 期權 每周股票期權 港交所

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