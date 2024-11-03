物美張文中旗下DMall申港上市

【明報專訊】有「中國超市教父」之稱，物美集團老闆張文中旗下的零售食品快速消費供應鏈解決方案服務商麥德龍仍在推進上市之際，他旗下DMall（多點數智），亦向聯交所提交上市申請。該集團已委聘招銀國際、瑞銀、招商證券（香港）、中信里昂及中金擔任整體協調人，並於10月底起終止委任野村作為整體協調人。張文中因此罕見同時推進兩新股在港上市。
過去3年半持續虧損
多點數智經營零售數字化解決方案業務，已經在港澳、星馬、印尼等不同地區及東南亞國家開展業務。其截至今年6月底共為444名客戶提供服務，當中包括重慶百貨、麥德龍、怡和系旗下零售旗艦DFI（新：D01）等提供服務。
截至6月底，其毛利率達38.3%，創過去3年半高位；來自物美集團及麥德龍集團相關業務佔比達71.2%，連同其他關聯方計佔比78.2%；內地及海外業務分別佔98%及2%。在過去3年半，該集團持續虧損，在今年上半年度持續經營業務虧損約4.82億元（人民幣，下同），按年減少17.9%。
由於發行可贖回可換股優先股增加，多點數智在今年上半年淨負債增至70.54億元，在過去半年增加2.89億元。該集團是次上市集資所得，將用於開發新應用程式及新服務模塊、招聘人才、尋求戰略合作、購併、擴大銷售網絡等。