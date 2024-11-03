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經濟
香港地產

柏傲莊3房1294萬沽 料實際平手離場

【明報專訊】樓市氣氛回暖，個別業主擴闊議價空間，盡快沽貨套現。大圍新進屋苑柏傲莊最新錄二手成交，中原副區域營業經理伍錦基表示，有關單位為2B座中層A室，實用面積663方呎，3房連套房間隔，原業主上月以1500萬元放售，獲買家垂青，雙方議價後減價206.2萬元或約14%，以1293.8萬元易手，實呎19,514元。

原業主2020年10月以1263.4萬元一手購入，持貨4年，帳面獲利30.4萬元或2.4%，若計算印花稅及交易雜費用等，料平手離場。

西浦兩房1188萬易手

另有準新人斥資逾千萬購入上環西浦自用。利嘉閣營業董事鍾肇基表示，西浦最新二手成交為中層D室，屬實用554方呎2房戶，獲外區準新人垂青，心儀單位間隔合用，加上租金持續上升，認為買樓較租樓更划算，睇樓後隨即拍板入市，成交價1188萬元，實呎21,444元。

原業主2011年以約1061萬元一手購入，持貨約13年，帳面獲利約127萬元，期內物業升值約12%。

DOUBLE COAST I首輪沽20伙

一手市場昨日有全新盤推售，由會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及中海外（0688）合作發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，已屆現樓，昨日首輪推售68伙，當中58伙以價單推售、另10伙以招標形式推出。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，受減息、啟德運輸系統提早落成、《施政報告》等利好樓市帶動，買家加快入市， DOUBLE COAST I單日售出20伙，套現近1.83億元，當中包括招標售出4伙特色戶。

其中一買家以2900萬元購入高座天際特色戶，位於第3座39樓F室，實用1260方呎，連120方呎平台、以及私家樓梯直達316方呎天台，實呎23,015元；另亦有一組買家大手購入3伙低座平台特色戶，涉資2817萬元。

買家2900萬購高座天際特色戶

黃光耀續指出，為回應需求，項目昨日上載銷售安排，加推位於第3座B室的3房連套房單位，以及第3座H室的1房戶應市。

另會德豐旗下啟德PARK PENINSULA項目，自今年9月起，累售172個單位，套現逾23億元，包括MIAMI QUAY I售出21伙、套現3.3億元，另天瀧售出27伙3房及4房向維港海景大宅，吸金逾10.8億元，而啟德海灣售出104伙，套現近7.1億元。

[香港地產]

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