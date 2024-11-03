明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

克魯明：加關稅遣返非法移民 雙重打擊美經濟

【明報專訊】美國總統大選在即，諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）表示，如果美國前總統特朗普勝出，其政策有意提高所有進口產品的關稅，以及執行美國史上最大規模的非法移民遣返，將對美國經濟產生雙重打擊。由特朗普持多數股權的社交媒體公司Trump Media（美：DJT）股價亦受選情左右，上周五股價大跌13.5%至30.56美元，累計連跌三日，高位起計急瀉逾四成。

特朗普交易（Trump trade）現象近日頻現，包括美匯指數上揚，上周五收市升0.35%報104.34；美長債息回升，美股走勢亦反覆向好，比特幣上周曾觸及7.3萬美元水平。美銀分析師Michael Hartnett認為，如果特朗普最終勝出總統大選，加上共和黨在參眾兩院獲得多數席位，或會出現減稅和移民管制政策，相關措施將推動通脹和加息，帶動股市出現避險情緒。

坡元看升期權溢價走高

據彭博報道，交易員除了自10月中增加80億美元長倉，新加坡元也成為期權投資者青睞的美國大選交易資產。報道指出，購買坡元1個月看升期權的溢價已接近2023年5月以來的最高水平，如果美元兌坡元匯率上升，該看升期權價值就會上升。根據美國存託信託與結算公司的數據，上周一至三，坡元對所有接近或超過1億美元的名義全額交易都是看升期權，期限最長至明年1月22日。

報道解釋，大多數央行通過設定利率來管理經濟，但新加坡央行是通過影響坡元的名義有效匯率以管理經濟，因此該貨幣成為宏觀投資者押注受特朗普贏得美國總統大選的資產。巴克萊駐新加坡的亞洲外匯期權主管Mukund Daga表示，市場普遍看法是如果特朗普勝選，美元兌主要貨幣將上升，尤其是亞洲貨幣，對冲基金亦有興趣購入未來3個月到期的新加坡元看升期權。

相關字詞﹕巴克萊 新加坡元 美銀 克魯格曼

上 / 下一篇新聞